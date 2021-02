Apple wie o problemie z ładowaniem Apple Watch 5 oraz SE i oferuje rozwiązanie

Kilka dni temu Apple ruszyło z ofertą wymiany baterii w Macbookach, które nie ładują się dalej niż w 1%, a teraz firma zamieściła na stronie supportu nowy wpis. Tym razem w całości poświęcony zegarkom Apple Watch, które… również mają problem z ładowaniem. Jeżeli i Wasz Apple Watch 5 lub Apple Watch SE nie ładuje się po przejściu do trybu oszczędzania energii, to producent oferuje teraz pomoc. Ale najlepiej, by uniknąć problemu, warto zadbać o aktualizację urządzenia do najnowszej wersji WatchOS 7.3.1.