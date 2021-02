Apple wymienia za darmo baterie w MacBookach. Ruszył nowy program serwisowy

Apple przyzwyczaiło nas już do tego, że w przypadku wpadek z ich strony — oferują specjalne programy wymiany, które wszystkim poszkodowanym pozwalają nawet po wygaśnięciu gwarancji, bez dodatkowych opłat, serwisować produkt w autoryzowanych serwisach. Tym razem problematycznymi okazały się komputery Macbook Pro z 2016 i 2017 roku. Problem dotyczy ładowania — a dokładniej niemożności naładowania sprzętu powyżej jednego procenta. Jeżeli posiadacie komputer Apple z tego okresu i nie wiecie czy Was także dotyczy ten problem, to najłatwiej będzie to skontrolować podpatrując kondycję baterii. Gdy zobaczycie tam komunikat „Zalecany serwis” to znak, że warto umówić wizytę u specjalistów i oddać go na darmową wymianę.

Darmowa wymiana baterii w komputerach Macbook Pro z 2016 i 2017 roku – które modele są objęte programem?

Jak już wspomniałem – problem występuje w Macbookach Pro które zadebiutowały w 2016 i 2017 roku. Są to, kolejno:

MacBook Pro (13-­calowy, 2016 r., dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-calowy, 2017 r., dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-­calowy, 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13­-calowy, 2017 r., cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15-calowy, 2016 r.)

MacBook Pro (15-calowy, 2017 r.).

Jak sprawdzić kondycję baterii w Macbooku Pro, by dowiedzieć się, czy komputer kwalifikuje się do darmowej wymiany baterii?

Jeżeli Macbook Pro nie ładuje się komuś powyżej jednego procenta — to prawdopodobnie doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo przecież typowo mobilny sprzęt nagle musiał stać się takim… niemalże stacjonarnym. Bez ładowarki ani rusz. Ale jeżeli nie jesteście pewni i chcielibyście się wcześniej upewnić, to bez problemu możecie sprawdzić kondycję baterii w systemie macOS. Jak to zrobić?

W systemie macOS Big Sur wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Bateria, wybierz pozycję Bateria na pasku bocznym, a następnie kliknij pozycję Kondycja baterii.

W systemie macOS Catalina lub starszym przytrzymaj klawisz Option i kliknij ikonę baterii na pasku menu, aby wyświetlić menu statusu baterii.

— i tak jak wspomniałem wyżej, w wadliwej partii widnieć będzie status „Zalecany serwis”.

Jak widać – produkty Apple nie są bez skazy. Firma regularnie oferuje takie programy, bo cały czas okazuje się, że któraś partia ma usterki. Na plus — zdecydowanie — łatwość dostępu, bo tak naprawdę nie ważne w której części świata jesteśmy, autoryzowane serwisy zrealizują naprawę bez zająknięcia. Chociaż czasem warto mieć na uwadze potencjalne problemy i fakt, że czas naprawy potrafi się wydłużyć. Sam to przeżyłem w zeszłym roku, o czym więcej przeczytacie we wpisie Naprawa sprzętów Apple w Polsce to kpina. Serwis próbował mnie naciągnąć na 2200 zł za uszkodzenie matrycy, które było jego winą.

