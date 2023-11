Wiemy, kiedy zupełnie nowy produkt Apple trafi na rynek

Kiedy Apple zaprezentowało Vision Pro w czerwcu, firma ogłosiła, że zamierza wydać go na początku przyszłego roku, więc plany technologicznego giganta są najwyraźniej nadal zgodne z pierwotnym harmonogramem wprowadzenia sprzętu na rynek. Wedle Marka Gurmana z Bloomberga, zestaw zostanie udostępniony na sklepowych półkach najpierw w Stanach Zjednoczonych w marcu 2024, a później do końca roku pojawi się także w innych krajach, w tym w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Ponieważ Apple zwykle organizuje swoje wiosenne wydarzenie w marcu, można przypuszczać, że firma wykorzysta je do promocji Vision Pro.

Apple Vision Pro - specyfikacja

Apple Vision Pro wykorzystuje dwie mikro-OLEDowe matryce, które wspólnie generują obraz składający się z 23 milionów pikseli. To więcej niż jakość 4K na każde oko, co gwarantuje niezwykłą precyzję i ostrość obrazu. Gogle oferują także pełne wsparcie dla technologii Spatial Audio. Dodatkowo, są wyposażone w imponujący zestaw kamer i czujników, w tym zaawansowany skaner LiDAR.

Za wydajność odpowiedzialny jest układ Apple M2, który współpracuje z zupełnie nowym chipem Apple R1, specjalnie zaprojektowanym do obsługi rzeczywistości rozszerzonej. Wyświetlacz Eye Sight to zakrzywiona matryca z wykorzystaniem technologii OLED, którą znajdziemy na zewnątrz gogli.

Apple Vision Pro - pierwsze wrażenia

Opinie osób mających możliwość sprawdzić urządzenie nowej kategorii od Apple są podobne. Chwalona jest jakość obrazu i dźwięku, a także nawigacja po interfejsie nowego systemu. Wszystkie zastrzeżenia testerów dotyczące Apple Vision Pro są zgodne, bo wszyscy zgłaszają niemal te same zarzuty - headset jest po prostu zbyt masywny i niepraktyczny do noszenia przez dłuższy okres. Wpływ na to ma też oddzielna bateria na przewodzie, która nie jest wbudowana w gogle. Niektórzy dziennikarze mieli okazję przetestować Apple Vision Pro podczas niedługiego demo w kontrolowanych warunkach zorganizowanych przez Apple, ale w ich ocenach nie pojawiały się takie wzmianki - być może spędzili z goglami zbyt mało czasu.

Warto też nadmienić, że dopisek "Pro" w nazwie może sugerować przygotowywanie przez Apple tańszej, podstawowej wersji gogli Vision (podobnie, jak działa to w urządzeniach innych kategorii, jak iPhone'y, AirPodsy czy iPady).