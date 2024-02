Apple Vision Pro – pierwsze wrażenia. Piekielnie drogie rozczarowanie?

Czy Apple Vision Pro będzie najbardziej rewolucyjnym produktem w historii giganta z Cupertino? Pierwsze recenzje pokazują, że to wyjątkowe i świetnie wykonane urządzenie, ale… no właśnie – kilku mankamentów nie dało się uniknąć

Apple w swoim stylu długo obserwowało poczynania konkurencji w zakresie gogli VR, wyciągało wnioski i niespiesznie przygotowało się do wypuszczenia własnego akcesorium. Vision Pro zostały de facto zaprezentowane w czerwcu ubiegłego roku, ale przez następne miesiące Apple robiło wszystko, by media dowiedziały się o tym sprzęcie jak najmniej. Dopiero teraz pierwsi recenzenci otrzymali „rewolucyjne” gogle do rąk, rzucając światło nie tylko na ciekawe ficzery, ale także uciążliwe wady. O odczuciach na temat gogli VR od Apple dyskutują w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach Patryk Koncewicz i Konrad Kozłowski.

