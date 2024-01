Największe zmiany w wyszukiwarce Google. To już 25 lat!

Wyszukiwarka Google ma już 25 lat i w tym czasie wprowadzono całe mnóstwo nowości i zmian. Niektóre z nich uznajemy za oczywiste, a przecież pojawiły się niedawno. Inne wydają się tak nowoczesne, że trudno uwierzyć, że pojawiły się 15 czy 20 lat temu.

Bo choć z autouzupełniania korzystamy codziennie, to czy komuś przyszło do głowy, że funkcja ta wprowadzona była w 2004 roku? Co więcej, magazyn Wired prowadzi nawet program na YouTube, w którym celebryci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania z autouzupełniania w Google. Inną wartą uwagi nowością była tzw. "lokalna informacja", czyli wyświetlanie wyników na podstawie tego, gdzie znajduje się użytkownik. Czy zdajecie sobie sprawę, że Tłumacz Google funkcjonuje od 2006 roku i wspiera dziś ponad 100 języków? Na samym początku nie był nawet oddzielną aplikacją, lecz pozwalał jedynie tłumaczyć strony internetowe.

O tym, co nowego w wyszukiwarce Google i jakie zmiany przeszła przez 25 lat istnienia rozmawialiśmy z Elą Różalską z Google. Miłego słuchania.

grafika główna: Depositphotos