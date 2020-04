A co można oglądać za darmo? Lista ma 8 pozycji i jest tak zróżnicowana, że pewnie każdy znajdzie coś dla siebie. Recenzje kilku produkcji znajdziecie na Antyweb, z pewnością warto obejrzeć For All Mankind, a ciekawie wygląda też Servant.

The Elephant Queen – film dokumentalny

Little America – serial

Servant – serial

For All Mankind – serial

Dickinson – serial

Helpsters – serial dla dzieci przedszkolnych z bohaterami z Ulicy Sezamkowej

Ghostwriter – serial familijny

Snoopy in Space – bajka dla dzieci

Apple zrobiło to lepiej niż HBO

Apple nie jest jedyną firmą, która udostępnia swoje produkcje za darmo z powodu pandemii koronawirusa. Na podobny krok, aby ulżyć wszystkim podczas obowiązkowego siedzenia w domu zdecydowało się między innymi HBO. Niestety w tym przypadku oferta ograniczona jest tylko do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W innych krajach musimy obejść się smakiem…