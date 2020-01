Apple TV także na telewizorach LG. Jakie modele mogą liczyć na aktualizację?

Aplikacja Apple TV w telewizorach LG: które modele mogą liczyć na aktualizację?

Jak to zwykle bywa w przypadku takich zapowiedzi, kluczowym tematem jest wsparcie dla nowych modeli telewizorów. Na targach dowiedzieliśmy się, że Apple TV trafi do telewizorów LG już w styczniu 2020 i do jej poprawnego działania potrzebna będzie co najmniej wersja 3.0. systemu WebOS. Ale oczywiście to byłoby nieco zbyt proste, dlatego też kolejnym uściśleniem jest kwestia konkretnych modeli.