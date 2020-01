LG OLED oraz LG NanoCell 2020 — nowe modele już oficjalnie

Skoro nowe modele, to i nowe podzespoły. Tegoroczną linię telewizorów napędzać będzie procesor Alpha 9 trzeciej generacji, który dzięki jeszcze więcej mocy obliczeniowej i algorytmom deep learning zapewni jeszcze wyższą jakość obrazu. Ponadto będzie on w stanie zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia użytkownikom niezależnie od tego, czy będą z niego korzystać do gier wideo (krótki czas reakcji, wysoka częsftotliwość odświeżania, małe opóźnienie sygnału wejściowego), oglądania filmów czy transmisji sportowych (odświeżanie 120 Hz, funkcja Sports Alert pomagająca śledzić rozgrywki ulubionych zespołów i otrzymywać powiadomienia o wynikach). Nowy procesor zadba o to, by oferowane treści działały lepiej niż kiedykolwiek wcześniej!