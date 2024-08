Spin-off "Yellowstone" z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russelem w rolach głównych!? To będzie prawdziwy hit!

"Yellowstone" to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych i najbardziej kłopotliwych uniwersów serialowych jakie widziałem. Nie zmienia to faktu, że jego twórcy udaje się do wszystkich projektów z nim związanych angażować naprawdę głośne i rozpoznawalne nazwiska.

Wszyscy w napięciu czekamy na zakończenie z przytupem ostatniego sezonu "Yellowstone", ale też zacieramy ręce na to co nadejdzie po nim. O spin-offie" 2024" słyszymy już od dawna. Teraz okazuje się, że miałby on zmienić tytuł na "The Madison" — a na ekranach zobaczyć sporo znanych i rozpoznawalnych gwiazd.

W "The Madison" - spin-offie "Yellowstone", który poznaliśmy jako "2024", zobaczymy wiele gwiazd!

Dotychczas mówiło się o tym, że w serialu poza aktorami z "Yellowstone" zobaczymy Matheewa McConaugheya. Teraz do sieci trafiły informacje o tym, że twórcy serii negocjują z całą paletą rozpoznawalnych gwiazd. Wśród nich wymienia się Michelle Pfeiffer, Kurta Russela, Patricka J. Adamsa czy Beaua Garreta. Nie wiadomo jak sprawy mają się z McConaugheyem — teraz spekuluje się, że rolę w którą miał się wcielić kultowy aktor może przejąć właśnie Kurt Russel.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji — pertraktacje z gwiazdami trwają, a zdjęcia do nowego serialu mają ruszyć już niebawem. Premiera zaś planowana jest na przyszły rok.

"The Madison": o czym będzie spin-off "Yellowstone"?

Na tę chwilę wszystkie informacje na temat nowego projektu pochodzą z nieoficjalnych źródeł. Mówi się, że opowieść skupiać się będzie na postaci Stacy Clyburn, zamożnej zwierzchniczki rodu, która po katastrofie lotniczej w której giną jej najbliżsi powraca do Montany. Na tę chwilę jednak warto mieć na uwadze, że to wciąż nic potwierdzonego ze strony twórców - warto więc brać to z przymrużeniem oka.