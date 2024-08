Perełka wśród seriali ponownie na Netflix. Co jeszcze dodano?

Na Netfliksie pojawił się jeden z najlepszych seriali w historii, a oprócz niego dodano także wiele godnych uwagi filmów. Co warto obejrzeć?

Netflix regularnie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe tytuły oraz przywracając klasyki, które cieszyły się dużą popularnością. Wśród nich znajduje się kultowy serial "Mad Men" oraz filmy takie jak "Baby Driver", "Bohemian Rhapsody", "Parasol bezpieczeństwa" i "Tamte dni, tamte noce".

Mad Men - gdzie obejrzeć serial? Ponownie dostępny na VOD

Serial stacji AMC był przez długi czas dostępny na Prime Video, ale od stycznia tego roku nie można było go nigdzie zobaczyć w Polsce. Teraz, gdy sytuacja zmieniła się, zdecydowanie polecamy mu się przyjrzeć - jeśli nie mieliście jeszcze okazji - ponieważ to jeden z najlepszych tytułów, jakie oferuje w tej chwili Netflix. "Mad Men" to serial dramatyczny, który debiutował w 2007 roku i zakończył się w 2015 roku po siedmiu sezonach. Jego akcja rozgrywa się w latach 60. XX wieku w Nowym Jorku, w fikcyjnej agencji reklamowej Sterling Cooper. Głównym bohaterem jest Don Draper, charyzmatyczny dyrektor kreatywny, który zmaga się z osobistymi demonami i tajemnicami z przeszłości.

Serial skupia się nie tylko na życiu zawodowym Dona, ale także na jego relacjach z innymi pracownikami agencji, takimi jak Peggy Olson, ambitna sekretarka, która staje się copywriterką, oraz Pete Campbell, młody i ambitny menedżer. W serialu występują również January Jones jako Betty Draper (żona Dona), oraz Christina Hendricks jako Joan Holloway (menedżerka biura). "Mad Men" zdobył liczne nagrody - w tym 16 nagród Emmy i 5 Złotych Globów. Serial był chwalony za autentyczność historyczną, doskonałe aktorstwo oraz głębokie portrety psychologiczne postaci.

Nowe filmy na Netflix sierpień 2024

Wśród dodanych właśnie filmów jest także "Baby Driver" w reżyserii Edgara Wrighta. Głównym bohaterem jest młody kierowca o pseudonimie Baby, który pracuje jako kierowca ucieczkowy dla grupy przestępców. Baby, grany przez Ansel Elgorta, cierpi na szumy uszne, które maskuje, słuchając muzyki. Jego życie zmienia się, gdy poznaje kelnerkę Deborę, graną przez Lily James, i postanawia zerwać z przestępczym światem.

Kolejnego tytułu prawdopodobnie nie trzeba Wam przedstawiać, ale być może jeszcze ktoś nie miał okazji go zobaczyć. "Bohemian Rhapsody" to biograficzny film muzyczny, który opowiada historię zespołu Queen i jego charyzmatycznego frontmana: Freddiego Mercury’ego. W rolę Mercury’ego wcielił się Rami Malek, który za swoją kreację zdobył Oscara dla najlepszego aktora.

Znacznie mniej popularną produkcją jest "Parasol bezpieczeństwa" ("National Security"), ale ta komedia sensacyjna to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Głównymi bohaterami są Earl Montgomery - grany przez Martina Lawrence’a oraz Hank Rafferty - grany przez Steve’a Zahna. Earl, marzący o karierze policjanta, zostaje wyrzucony z akademii policyjnej, a Hank traci pracę po niesłusznym oskarżeniu o pobicie Earla. Razem postanawiają odnaleźć mordercę partnera Hanka i odkrywają spisek w policji. To, co dzieje się później, jest znakomitym połączeniem kina akcji z komedią.

Lista filmów i seriali, które właśnie pojawiły się na Netfliksie: