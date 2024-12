Apple szykuje niespodziankę. Każdy będzie mógł skorzystać

Można narzekać na ilość treści na Apple TV+, ale warto też podkreślić, że wiele z tamtejszych produkcji jest bardzo wysokiej jakości. Dostęp do serwisu oferowanego przez Apple nie jest tani, standardowo w Polsce to 34,99 zł na miesiąc, ale w zamian dostajemy całkiem sporo. Na czele z takimi serialami jak Kulawe konie, Silos, For All Mankind, Rozdzielenie czy Władcy Przestworzy. Co więcej przez długi czas Apple rozdawało darmowy dostęp do swojej usługi na kilka miesięcy, a to w ramach promocji z PlayStation, a to dla posiadaczy telewizorów Samsunga lub LG, albo z okazji głośnych premier. Wygląda na to, że tym razem znowu będzie okazja aby skorzystać z serwisu za darmo.

Apple TV+ - sami zobaczcie

W mediach społecznościowych serwisu Apple TV pojawiły się tajemnicze wpisy wskazujące na datę 4-5 stycznia z hasłem "See for yourself" (przyp. tłum. - Sam zobacz). Uruchomiło to falę spekulacji na Redditcie, gdzie ludzie zastanawiają się czego można się spodziewać. W pierwszy dzień świąt pokazano kadr, który mógłby pochodzić z drugiej części filmy Świąteczeny duch (Spirited) z Willem Ferrelem i Ryanem Raynoldsem. Wszyscy spodziewali się zatem zapowiedzi sequela, ale w drugi dzień dostaliśmy kadr z Jacksonem Lambem z serialu Kulawe koniec i takim samym hasłem. Można by pewnie bezpiecznie obstawić, że na początku stycznia Apple zdradzi nam swoje plany wydawnicze na cały przyszły rok, tylko po co to rozciągać na 2 dni?

Dlatego aktualnie obowiązująca teoria wskazuje, że może nas czekać weekend darmowego dostępu do usługi Apple TV+. 4 i 5 stycznia to sobota i niedziela, więc doskonały czas aby nadrobić kilka produkcji jeśli nie korzystaliście z serwisu od dłuższego czasu. Warto chociażby wspomnieć, że powoli dobiega końca drugi sezon świetnego serialu science-fiction - Silos, a w ostatnim czasie na platformie pojawiło się chociażby Sprostowanie (Disclaimer), czyli mini serial z Cate Blanchett w roli głównej, który zebrał doskonałe recenzje. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, to z pewnością jeszcze was o tym poinformujemy.