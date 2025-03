Apple rozpieszcza użytkowników. Tak dobrze dawno nie było!

Apple Arcade zaskoczyło nowościami! Już wkrótce do katalogu dołączy sześć nowych, wciągających, produkcji. A obok nich czekać nas będzie także spora dawka aktualizacji dla tytułów, które już jakiś czas temu zasiliły usługę.

Nowe gry w Apple Arcade. Takich hitów nam trzeba!

Katamari Damacy Rolling LIVE

Po ośmiu latach przerwy Katamari Damacy powraca w zupełnie nowej odsłonie! Katamari Damacy Rolling LIVE to gra dla wyłączność Apple Arcade, w której gracze ponownie wcielają się w rolę małego bohatera toczącego kulę Katamari. Zasady pozostają proste: zbieramy przedmioty, tworzymy gigantyczne Katamari i spełniamy polecenia Króla Kosmosu. Tym razem nowością jest interaktywna forma „live streamu” – im więcej gracz osiągnie, tym większa publiczność będzie śledzić jego poczynania. Gra oferuje dynamiczne wyzwania i unikalną, barwną, oprawę audiowizualną, która ma zachwycić zarówno świeży narybek jak i starych wyjadaczy.

Space Invaders Infinity Gene Evolve

Legendarna seria powraca w nowej odsłonie! Space Invaders Infinity Gene Evolve to dynamiczna gra akcji, w której klasyczny styl lat 80. stopniowo przekształca się w zaawansowaną strzelankę 3D. Gracze mogą wybierać między tradycyjnym trybem a nowoczesną rozgrywką, odblokowując nowe statki i gościnnych pilotów z gier takich jak Darius, Night Striker i RayStorm. To idealna propozycja dla miłośników retro, którzy chcą doświadczyć ewolucji jednej z najbardziej znanych marek w historii gier wideo.

puffies.

Jeśli lubisz klasyczne układanki, puffies. będzie dla ciebie idealnym wyborem. Gra łączy klasyczne puzzle z estetyką puszystych naklejek, oferując relaksującą rozgrywkę i wyzwania w formie codziennych zadań. Gracze mogą zbierać tematyczne stickersy, układać ręcznie zaprojektowane łamigłówki oraz rywalizować w rankingach. Prosta, ale jednocześnie wciągająca, rozrywka sprawia, że puffies. to idealna gra na chwile relaksu.

RollerCoaster Tycoon Classic+

Fani strategii i budowy parków rozrywki będą zachwyceni premierą RollerCoaster Tycoon Classic+. Gra łączy najlepsze elementy RollerCoaster Tycoon i RollerCoaster Tycoon 2, oferując jeszcze większe możliwości projektowania wesołych miasteczek. Wersja na Apple Arcade została dostosowana do ekranów dotykowych iPadów oraz iPhone’ów, zapewniając intuicyjną obsługę i bogaty zestaw narzędzi do zarządzania parkiem.

The Game of Life 2+

Miłośnicy klasycznych gier planszowych mogą cieszyć się nową wersją kultowej gry The Game of Life 2+. Ta dostosowana na wyłączność Apple Arcade produkcja pozwala graczom podejmować kluczowe życiowe decyzje: od wyboru kariery po założenie rodziny, symulacja pełną gębą! Ponadto pojawiają się nowe ścieżki rozwoju, w tym dość... charakterne zawody, wśród nich m.in. trener delfinów. Rozgrywka jest dość prosta, ale nie oznacza to wcale, że brakuje tam niespodzianek: wręcz przeciwnie!

Sesame Street Mecha Builders+

Najmłodszym graczom Apple Arcade w kwietniu zaserwuje kultową Ulicę Sezamkową! To gra edukacyjna, która łączy naukę z zabawą. Gra w zręczny sposób rozwija umiejętności STEM poprzez interaktywne zadania związane z fizyką, kodowaniem i rozwiązywaniem rozmaitych łamigłówek.