Apple naprawiało ten błąd 25 lat. W końcu się udało!

Apple słynie z tego, że regularnie przykłada się do swoich produktów i dba o najdrobniejsze szczegóły. I choć na ogół jest to prawda, to w historii było kilka przypadków, kiedy to gigant zaliczył niemałą wpadkę. Jedne były opłakane w skutkach (np. klawiatury motylkowe, które były po prostu fatalne i nie było sposobu, by się nie zacinały), inne są na swój sposób urocze. I tak sprawy mają się z błędem który wkradł się na klawiatury komputerów Apple w 1999 roku i trwały po dziś dzień. Dopiero najnowszy MacBook Air z M4 je rozwiąże.

Reklama

MacBook Air M4 naprawia błąd na klawiaturze. Lepiej późno niż wcale

Przez ponad 20 lat komputery Apple posiadają klawiaturę z takim samym, stale powielanym, błędem — czyli głośniczkiem bez przekreślenia. To nieścisłość której lwia część użytkowników pewnie nawet nie zauważyła, jednak ci zwracający uwagę na drobne detale od lat dopytywali dlaczego gigant nic z tym nie zrobi. No i nareszcie coś się w tym temacie zmieniło, bo nowe produkty przestają powielać ten śmieszny błąd. Zarówno MacBook Air M4, jak i nowa Magic Keyboard do iPada Air dostaną już ikonkę która będzie spójna z symbolami w oprogramowaniu. Czyli najzwyczajniej w świecie głośniczek będzie przekreślony.

Ciekawe że Apple po tych wszystkich latach w końcu zdecydowało się zrobić coś z tym elementem. Lepiej późno niż wcale, spodziewać się zatem można, że wszystkie nowe komputery i akcesoria także będą już oferowały nowe ikonki.