Apple szykuje rewolucję. Nie poznasz swojego iPhone'a

Od dawna mówi się, że Apple jest gotowane na zmiany w wyglądzie swojego systemu iOS. Z obecnym interfejs mamy styczność od bardzo dawna, choć każda kolejna aktualizacja przynosiła mniej lub bardziej widoczne zmiany. Nie da się jednak ukryć, że powoli robi się nudno – tym bardziej że użytkownik dalej nie ma dużej kontroli nad tym, jak wygląda jego ekran blokady, czy ekran początkowy. Fakt, iOS 18 wprowadził sporo zmian, możemy dowolnie układać ikonki, zmieniać ich kolor, czy całkowicie je schować. Mamy też widżety – widoczne na zablokowanym i odblokowanym ekranie. Jednak to wciąż za mało, by mówić o pełnej customizacji. Jest też odświeżone centrum sterowania, które wciąż zbudza wiele kontrowersji, choć daje więcej możliwości niż to, z czym mieliśmy do czynienia przez lata.

Nie można jednak zapominać o tym, że pozostałe elementy interfejsu niewiele się zmieniły. Mamy te same ikony aplikacji systemowych, ten sam wygląd menu, przycisków, czy dodatkowych funkcji związanych np. z udostępnianiem treści, czy plików. Apple od jakiegoś czasu robi różne przymiarki związane z całkowitym odmienieniem wyglądu, jednak do tej pory nie mieliśmy żadnych konkretów w samym systemie. To może zmienić się w tym roku wraz z premierą iOS 19. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, iOS czeka prawdziwa rewolucja.

iOS 19 z zupełnie nowym wyglądem. Apple ma zaskoczyć nas wszystkich

O tym, że Apple przygotowuje się do zmiany wyglądu iPhone'a mówiło się już przed premierą iOS 18. Do rewolucji jednak nie doszło. W ostatnich tygodniach pojawia się jednak coraz więcej plotek sugerujących, że to tegoroczna odsłona systemów dla sprzętów Apple będzie daleko idąca. Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, że zmieni się naprawdę sporo. Całkowitemu przeprojektowaniu mają ulec nie tylko ikony systemowe, ale przede wszystkim cały interfejs graficzny – menu, układ, przyciski, przełączniki, okna aplikacji, i wiele, wiele innych. Wygląd iOS 19 ma być inspirowanym tym, co Apple zaserwowało użytkownikom Apple Vision Pro i systemu visionOS. Mowa tu o półprzezroczystych tłach, bardziej zaokrąglonych oknach i przyciskach. Taki ruch ma sprawić, że interfejs graficzny różnych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka ma być spójny i sprawiać, że korzystanie z nich ma być intuicyjne, proste i wygodne – bez względu, z którym urządzeniem obecnie pracujemy.

A to oznacza jedno. Zmiany, które mają trafić do iOS 19, pojawią się też w iPadOS 19 oraz macOS 16. Czy tak rzeczywiście się stanie? Dowiemy się na początku czerwca na tegorocznej odsłonie WWDC – ta tam Apple zaprezentuje swoje najnowsze wersje systemów operacyjnych dla swoich flagowych produktów: iPhone'a, iPada, komputerów Mac, zegarków Apple Watch i przystawek multimedialnych Apple TV. iOS 19 przynieść też ma nowe funkcje związane z Apple Intelligence i Siri. Ta ma zyskać nowe funkcje, które pierwotnie miały pojawić się w iOS 18, jednak firmie nie udało się sprostać wyzwaniom sztucznej inteligencji.