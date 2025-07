Apple rozpieszcza graczy! W te hity zagramy bez reklam i mikropłatności

Apple Arcade obecnie oferuje dostęp do ponad 200 gier, a oferta regularnie się poszerza. Już 7. sierpnia katalog zostanie wzbogacony o cztery nowe tytuły na wyłączność, które mają szansę przyciągnąć zarówno młodszych, jak i starszych graczy. Szykujcie się, już za kilka dni w ramach Apple Arcade zagracie w Play-Doh World, Worms Across Worlds, Everybody Shogi oraz Let’s Go Mightycat!

Reklama

Play-Doh World: cyfrowa kreatywność wkracza na zupełnie nowy poziom!

Play-Doh World zabiera nas do kolorowego świata bez granic kreatywności. Gra, stworzona przez Scary Beasties, pozwoli graczom tworzyć unikalne postacie z wirtualnej ciastoliny i obserwować, jak ożywają one na ekranach. Od projektowania dzikich zwierząt po ekstrawaganckie fryzury: każda interaktywna strefa stale reaguje i współgra z pomysłami kreatywnych użytkowników. Regularne aktualizacje, kolekcjonerskie Play-Doh oraz dziesiątki mini-gier sprawiają, że zabawa jest nie tylko bezpieczna, ale i tak naprawdę nigdy nie ma końca!

Worms Across Worlds: kultowa seria w zupełnie nowym wydaniu

Miłośnicy klasycznych gier strategicznych z pewnością doskonale znają wojownicze robale. Worms Across Worlds od Team17 i Behaviour Interactive to zupełnie nowa propozycja dla miłośników marki... i nie tylko! Tym razem sympatyczne robaki ruszają w międzywymiarową podróż, ścigając szalonego profesora Worminkle'a przez pięć zróżnicowanych światów. Gra zaoferuje turową rozgrywkę, dynamiczne pojedynki solo oraz emocjonujące starcia w trybie wieloosobowym dla czterech drużyn. Każda nowa lokacja to świeże wyzwania i unikalne mechaniki, które sprawiają, że nie sposób się nudzić.

Let’s Go Mightycat!: galaktyczna przygoda z kotami na pierwszym planie

Fani nietuzinkowych łamigłówek nie mogą przejść obojętnie obok Let’s Go Mightycat! To spin-off uwielbianej gry The Battle Cats, gdzie zwyczajny kot zostaje przemieniony w galaktycznego bohatera. Gracze mogą personalizować swojego pupila, ratować międzygwiezdnych przyjaciół i przemierzać kolorowe planety pełne zagadek. Każdy etap to nowe wyzwania logiczne, a celem jest podbicie całego kosmosu pod flagą Kociego Imperium. Gotowi na przygodę?

Everybody Shogi: klasyczna gra w nowoczesnym wydaniu

Everybody Shogi od AltPlus Inc. to świeże spojrzenie na klasyczną japońską grę planszową. Kolorowa oprawa graficzna, intuicyjne sterowanie i rozbudowane tryby sprawiają, że shogi staje się dostępne dla każdego. Gracze mogą brać udział w codziennych wyzwaniach, odblokowywać unikalne wzory pionków oraz tworzyć własne talie. Tryb wieloosobowy pozwala na rywalizację z graczami z całego świata, a płynny crossplay zagwarantuje zabawę na różnych urządzeniach.

Dla każdego coś dobrego. Apple wie co robi

Sierpniowe nowości w Apple Arcade to propozycje, które łączą kreatywność, zręczność, strategię i innowacyjną rozgrywkę. Każda z nowych gier wyróżnia się unikalnym stylem, dopracowaną mechaniką - a przy okazji każda wolna jest od reklam i mikropłatności. W sam raz na wakacyjny wyjazd... i nie tylko!