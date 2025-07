Apple wystartowało z promocjami. Zobacz, jak odebrać AirPods za darmo

"Witaj, szkoło!" to coroczny program Apple dla sektora edukacji, w którym firma zachęca do kupienia sprzętu z logo nadgryzionego jabłka bezpośrednio w jej sklepie. Tegoroczna oferta różni się od tego, co mieliśmy w latach ubiegłych i widać, że znów wracamy do prezentów w postaci urządzeń i akcesoriów z logo nadgryzionego jabłka.

Akcja dla uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim, studentów uczelni wyższych, pracowników wszelkich instytucji edukacyjnych oraz rodziców studentów uczelni wyższych i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim pojawia się co rok. Przez wiele lat kupujący mogli liczyć na prezenty prezenty w postaci darmowych słuchawek marki Beats, np. Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless lub BeatsX. W kolejnych latach można było otrzymać słuchawki AirPods. Później się wszystko zmieniło.

Zamiast darmowych sprzętów, Apple zdecydowało się dawać karty podarunkowe – i to dość skromne (patrząc na ceny urządzeń, które rozdawano w przeszłości). Za zakup kwalifikowanego produktu – komputera Mac lub iPada można było otrzymać kartę podarunkową Apple Gift Card o wartości 400 zł (za zakup iPada, czy Maca mini) lub 600 zł (za zakup MacBooka Pro, Air i iMaca). W tym roku promocja znów jest inna i do zdobycia są produkty od Apple.

Witaj, szkoło! Apple rozdaje prezenty za zakupy

Jakie sprzęty Apple objęte są promocją i jaki można otrzymać prezent?

Komputery MacBook

Decydując się na zakup komputera MacBook Pro lub MacBook Air z obecnej oferty Apple, można wybrać jeden z tych oto prezentów:

Mysz Magic Mouse (USB‑C) – obszar Multi-Touch w bieli

Mysz Magic Mouse (USB‑C) – obszar Multi-Touch w czerni

Gładzik Magic Trackpad (USB‑C) – obszar Multi-Touch w bieli

Gładzik Magic Trackpad (USB‑C) – obszar Multi-Touch w czerni

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu

AirPods Pro 2 – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym – białe klawisze

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym – czarne klawisze

Komputery iMac

Decydując się na zakup komputera iMac z obecnej oferty Apple, można wybrać jeden z tych oto prezentów:

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu

AirPods Pro 2 – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł

iPad

Decydując się na zakup iPada Air z obecnej oferty Apple, można wybrać jeden z tych oto prezentów:

Apple Pencil Pro

AirPods 4

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 250 zł

AirPods Pro 2 – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 550 zł

Magic Keyboard do iPada Air 11 cali – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 700 zł

Magic Keyboard do iPada Air 13 cali – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 800 zł

Decydując się na zakup iPada Pro z obecnej oferty Apple, można wybrać jeden z tych oto prezentów:

Apple Pencil Pro

AirPods 4

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 250 zł

AirPods Pro 2 – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 550 zł

Magic Keyboard do iPada Pro 11 cali – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 800 zł

Magic Keyboard do iPada Pro 13 cali – po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 1100 zł

Akcja „Witaj, szkoło” trwa do 21 października tego roku, a jej szczegóły dostępne są na stronach Apple dla edukacji.