Apple się kończy. Tak bardzo, że jest warte więcej niż kiedykolwiek wcześniej

Rekordowa cena za akcje Apple. Elektroniczny gigant nie boi się pandemii i komentarzy hejterów

Niewiele jest firm wzbudzających równie skrajne emocje co Apple — prawdopodobnie wszyscy się z tym zgodzicie. Najwyraźniej wszystko co się dzieje na świecie nie powstrzymało Apple przed biciem rekordów — a ich akcje we wtorek na amerykańskiej giełdzie Nasdaq sprzedawane były za rekordową sumę 138,78 dolarów. To najwyższa wartość jaką odnotowały od 44 lat — czyli w całej historii firmy. Jeżeli mowa o wartościach, to przy takiej kwocie kapitalizacja Apple wynosi: 2,234 miliarda dolarów. To więcej niż Microsoft (1,709 miliarda dolarów), Amazon (1,709 miliarda dolarów) czy Google (1,184 miliarda dolarów).

Czy kogoś powinno to dziwić? No cóż — po ostatnim raporcie finansowym w którym Apple odnotowało rekordowe wyniki finansowe giełda zareagowała nieco inaczej, niż wszyscy się spodziewali: spadkami. Ale patrząc na nadchodzące niebawem produkty — prawdopodobnie będzie tylko lepiej. Sam już wypatruję nowych Macbooków Pro na autorskich czipach Apple które zaoferują nie dwa, a cztery porty. Podobno pierwsze zapowiedzi (premiery?) nowych produktów Apple jeszcze w styczniu.