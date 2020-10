Apple płaciło im za recykling urządzeń, a oni dawali im drugie życie. Sprzedając je

Mieli zająć się recyklingiem urządzeń Apple. Bardziej opłacało im się je sprzedać

Firma Geep Canada miała zajmować się recyklingiem sprzętów od Apple. Rozmaite urządzeniach z portfolio giganta (m.in. iPhone’y, iPady, Apple Watche) trafiały w ich ręce masowo, by dostać „drugie życie”. Jak informuje The Logic, firma nie robiła tego za co jej płacono. Zamiast zająć się recyklingiem sprzętów, ta… postanowiła sprzedawać je dalej.

Według informacji podawanych przed redakcję, w pozwie złożonym przez Apple znalazł się zarzut kradzieży ponad stu tysięcy urządzeń. Dokładniej mowa tu o ponad 500 tys. iPhone’ów, blisko 20 tys. Apple Watchy i ponad 25 tys. iPadów. A żeby było ciekawiej, Geep Canada na ten moment… nawet nie próbuje negować tego, że faktycznie doszło do kradzieży. Zamiast wziąć wszystko na klatę jako firma, winę zrzuca na niesubordynowanych pracowników. Zarządzający firmą twierdzą, że nie mieli o tym pojęcia — i że sprytni pracownicy ukartowali to bez ich wiedzy. Co na to ma do powiedzenia Apple? Ano że pracownicy może i byli niesubordynowani, ale tak się składa że nie byli to przypadkowi ludzie. Co najmniej trzech z nich zasiadało na bardzo wysokich stanowiskach — mowa tu o randze kadry kierowniczej. Ups.