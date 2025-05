Apple przywróci na rynek sprzęt wycofany w 2021 roku. Wszystko w związku z nową premierą

iPhone 17 Air: wyjątkowo cienki i z mniejszą baterią

Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja serwisu The Information, Apple przygotowuje smartfon o grubości zaledwie 5,5 mm. To ma stanowić znaczną redukcję w porównaniu do 7,8 mm w linii obecnych flagowców: rodzinie iPhone 16 oraz iPhone 16 Pro. Ta konstrukcja ma zachwycić pod względem zarówno estetyki, jak i wygody przenoszenia i przechowywania. Jest to jednak miecz obosieczny, bowiem mniejsza przestrzeń wewnątrz obudowy oznacza mniej miejsca na ogniwa zasilające. Testy wewnętrzne Apple wykazały, że jedynie 60–70% użytkowników iPhone'a 17 Air będzie mogło liczyć na pełny dzień pracy bez konieczności ładowania. Dla porównania, w aktualnych modelach ten odsetek sięga nawet 90%. To wyraźny krok do tyłu, który Apple zamierza zrównoważyć poprzez... autorskie etui z wbudowaną baterią: Smart Battery Case.

Etui z dodatkową baterią nie jest nowym pomysłem Apple. Pierwsze tego typu akcesoria pojawiły się już w 2015 roku dla modeli iPhone 6 oraz iPhone 6s. Jednak ich sprzedaż została wstrzymana w 2021 roku, gdy firma wprowadziła MagSafe Battery Pack. Czyli swój przenośny, magnetyczny, power bank, który to przez wiele lat był moim pierwszym wyborem. Mały, lekki, poręczny, ze wsparciem MagSafe. Zapowiadając iPhone 15 Pro i rezygnując z portu Lightning, Apple wycofało jednak ten produkt ze sprzedaży.

Tym razem Apple ma powrócić do klasycznego rozwiązania, które może i zwiększy grubość urządzenia, ale zagwarantuje użytkownikom wygodę i dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Nowe etui ma być dedykowane wyłącznie dla modelu iPhone 17 Air, co podkreśla jego wyjątkowy charakter i konstrukcyjne wyzwania. Jednocześnie też stawia pytanie o sensowność tworzenia tak cienkiego urządzenia, skoro będzie ono problematyczne w użytkowaniu i tak naprawdę będzie krokiem wstecz. Prawdopodobnie nie pomoże tutaj nawet bardziej energooszczędny modem Apple C1.

iPhone 17 Air może być odważnym krokiem w kierunku minimalizmu i mobilności, który jednak przyniesie ze sobą istotne kompromisy. Kompromisy, które dla wielu z nas będą nie do zaakceptowania - co automatycznie zawęża grono potencjalnych klientów. Nie mówiąc już o tym, że są krokiem wstecz i jeśli informacje o etui się potwierdzą to... tyle by było z "cienkości".