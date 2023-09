3 miesiące Apple TV+ i 2 miesiące Apple Music do zgarnięcia! Oto jak to zrobić!

Media Expert przygotował dla swoich klientów świetną promocję, w ramach której można załapać się na kody do usług Apple TV+, Apple Music — a nawet Apple Arcade! Jak to zrobić?

Usługi Apple regularnie trafiają do rozmaitych ofert promocyjnych. Teraz można zgarnąć 3 miesiące dostępu do Apple TV+ oraz 2 miesiące dostępu do Apple Music w specjalnej promocji Media Expert. Dostęp do obu platform może być wasz już za... dosłownie kilka złotych!

Jak skorzystać z promocji Media Expert z usługami Apple? To proste!

Aby skorzystać ze specjalnej oferty, należy zakupić jeden z produktów objętych specjalną promocją, której regulamin znaleźć można na oficjalnej stronie sklepu. Lista produktów obejmuje kilkadziesiąt produktów z całego szeregu kategorii — od akcesoriów komputerowych, przez instrumenty, zabawki, sprzęt hifi audio, na telefonach i akcesoriach GSM kończąc. Nie ma tam limitu cenowego, dzięki czemu można kupić nawet czystą płytę CD w kopercie (za 1,59 zł). Następnie korzystając ze specjalnego formularza rejestracyjnego wystarczy zarejestrować nowo zakupiony przedmiot — a otrzymamy kod na usługi Apple TV+ oraz Apple Music. Jak czytamy na oficjalnej stronie promocji:

Linki do wykorzystania tylko dla użytkowników nowych lub mających konto bez aktywnych subskrypcji Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music. Linki ważne 30 dni, umożliwiające do 3 miesięcy bezpłatnego dostępu do wybranych usług Apple.

Ponadto — klienci którzy zakupią produkty marki Apple, mogą liczyć na jeszcze większy pakiet abonamentów. Wówczas to czekać będą na nich: Apple TV+ (na 3 miesiące), Apple Music i Apple Arcade (na 2 miesiące).

Kody które otrzymają klienci sklepu obowiązują zarówno dla nowych, jak i powracających klientów. Nie zadziałają jednak tym, którzy mają w chwili próby zrealizowania kodu aktywowaną usługę — tj. nie przedłużą jej ważności.