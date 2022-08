Te urządzenia naprawisz nawet po upływie gwarancji. Jak działa program serwisowy Apple?

Jak wiele razy spotkaliście się z taką sytuacją: sprzęt nagle przestaje działać lub doznaje poważnej awarii, zerkacie do ustawień i okazuje się, że gwarancja już wygasła. Łapiecie za dokument zakupu, jednak na rękojmie także jest już za późno. Co teraz? Kilka tysięcy w błoto? Cóż, nie w każdym przypadku musi tak być. Jeśli jesteś posiadaczem urządzeń od Apple, to być może zepsute akcesorium znajduje się na liście programu serwisowego, który umożliwi zlecenie naprawy nawet po gwarancji.

Zanim zdecydujesz się na płatna naprawę, sprawdź czy możesz jej uniknąć

Apple wyrobiło sobie opinie marki, produkującej sprzęt rzadko ulegający usterkom. Jeśli już jednak dojdzie do sytuacji, gdzie akcesorium z logiem nadgryzionego jabłka ulegnie niepożądanym zdarzeniom, konieczne będzie oddanie go do specjalistycznego serwisu, bowiem Apple robi co może, aby naprawy we własnym zakresie były trudne do wykonania.

Źródło: Depositphotos

Co jednak w momencie, gdy gwarancja dobiegła końca a usterka – jak na złość – pojawiła się akurat w tym momencie? Pogwarancyjna i odpłatna naprawa może nierzadko stanowić nawet połowę wartości urządzenia. Zanim więc zdecydujesz się na oddanie kilku tysięcy w ręce serwisanta, zerknij na listę programu wymiany. Być może uda Ci się wymienić zepsuty sprzęt na nowe urządzenie.

Program naprawiania błędów Apple

Czasem już po wyprodukowaniu sprzętu okazuje się, że konkretna partia jest w jakiś sposób wadliwa. Usterka pojawia się często, a Apple jest świadome problemu i jako producent przyznaje, że dało ciała, poczuwają się wtedy do poniesienia odpowiedzialności i uruchomienia programu serwisowego.

Program jest na bieżąco aktualizowany i dotyczy nie tylko iPhonów czy iPadów, ale także akcesoriów. Jakie sprzęty można zgłaszać? Cóż, aktualnie Apple realizuje 19 programów naprawczych, a na liście dopuszczonych urządzeń znalazły się między innymi iPhone 11 z wadliwym dotykiem, klawiatury w MacBookach Air oraz Pro czy nawet etui Smart Battery Case dla iPhonów XS i XR. Pełna lista sprzętów znajduje się pod tym adresem.

Źródło: Apple

Zaprezentujmy przykład. Bardzo częstą usterką w AirPods Pro jest problem z trzeszczącym dźwiękiem i niepoprawnie działającym ANC. Jak informuje Apple na dedykowanej stronie, sytuacja dotyczy słuchawek wyprodukowanych przed październikiem 2020 roku.

Co jeśli jestem posiadaczem takiego modelu i chcę skorzystać z programu? Najprostszą metodą jest udanie się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu, na przykład jednego z trójcy polskich resellerów: iSpot, Cortland lub iDream. Zgłoś usterkę konsultantowi i przekaż, że chcesz skorzystać z pogwarancyjnego programu wymiany. Zapewne poprosi Cię o numery seryjne urządzenia, które znajdziesz w ustawieniach, z tyłu pudełka, lub tak jak w przypadku AirPods, wewnąrz górnej klapy etui.

Pracownik zweryfikuje czy Twój sprzęt nadaję się do przyjęcia na program serwisowy i sporządzi stosowny dokument. Nie musisz posiadać paragonu czy dodatkowych akcesoriów. Proces jest realizowany zazwyczaj w terminie do dwóch tygodni. Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymasz naprawiony sprzęt lub wymieniony na nowy. Jeśli chcesz upewnić się, czy możesz skorzystać z naprawy, przed udaniem się do salonu skontaktuj się z infolinią Apple.

Pamiętaj, że za naprawę produktu objętego programem serwisowym nie musisz ponosić żadnych kosztów. Sam miałem już raz okazję korzystać z usługi, dzięki czemu udało mi się zaoszczędzić kilka stówek. Warto o tym pamiętać i w przypadku usterki w pierwszej kolejność rzucić okiem na dedykowaną stronę.

Stock image from Depositphotos