Apple Muzeum Polska to najbardziej kompletna kolekcja na świecie, w której możesz zobaczyć historię i rozwój technologicznego lidera

- tak o powstającym nowym domu dla bogatej kolekcji sprzętów Apple i przedmiotów związanych z amerykańską firmą mówią twórcy muzeum, które w najbliższym czasie otworzy się dla zwiedzających w kompleksie Fabryki Norblina w Warszawie. Wcześniej Apple Muzeum Polska miało swoją siedzibę w Piasecznie, a jeszcze wcześniej tę kolekcję sprzętów Apple można było oglądać w domu jednego z pasjonatów amerykańskiego giganta.

Powierzchnia 320 mkw. pozwoli zwiedzającym zobaczyć nie tylko pierwsze komputery stacjonarne i laptopy z logo nadgryzionego jabłka, ale również wszelkiej maści akcesoria, iPody, iPhone’y, peryferia, oprogramowanie, czy multimedialne nośniki z unikalnymi materiałami Apple. W kolekcji znajdują się także plakaty oraz pamiątkowe gadżety. Jednym z najważniejszych eksponatów wystawy ma być działająca replika pierwszego komputera Apple-1 z 1976 roku. Została zaprojektowana i wykonana przez właściciela muzeum, przy wsparciu sponsorów i wolontariuszy. Egzemplarz został podpisany przez samego współzałożyciela Apple - Steve'a Wozniaka.

Apple Muzeum Polska. Wkrótce wielkie otwarcie w Warszawie

Z tej okazji zadaliśmy pomysłodawcom kilka pytań na temat inicjatywy i samej organizacji Apple Muzeum Polska, które w najbliższych tygodniach otworzy się dla zwiedzających. Odpowiedzi udzielił Jacek Łupina, wieloletni pasjonat sprzętu Apple i twórca muzeum:

AW: Skąd pochodzi kolekcja ponad 1600 eksponatów, które znajdują się w kolekcji muzeum?

Kolekcja jest moją własnością prywatną, którą zbieram, opisuję, naprawiam i konserwuję od 2014 roku. Apple Muzeum Polska powołałem w czerwcu 2017 roku i zaaranżowałem z prywatnych funduszy w moim domu, przez który przewinęło się wielu zwiedzających, nie tylko z Polski. W 2019 roku gdy kolekcja przestała się już mieścić w salonie, garderobie i pokoju córki, postanowiłem znaleźć dla niej nową lokalizację. Z pomocą przyjaciół przewiozłem wszystkie eksponaty do Piaseczna gdzie rozrastająca się ekspozycja była udostępniana zwiedzającym do lutego 2022.

AW: Czy inicjatywa powstania nowego muzeum była w jakikolwiek konsultowana z Apple, czy to wyłączna akcja fanów sprzętu?

Z tego co wiem, żadne prywatne muzea poświęcone Apple nie są oficjalne i nikt nie konsultował ich powstania z Apple, które z zasady nie wspiera takich prywatnych inicjatyw zapaleńców i pasjonatów. Moje muzeum jest również wyłącznie prywatną inicjatywą. W połowie 2021 powstał pomysł na zorganizowanie nowej wystawy i przeniesienie eksponatów do zrewitalizowanej Fabryki Norblina w centrum Warszawy. Organizacją i komercjalizacją tego ogromnego przedsięwzięcia podjęła się powołana w tym celu Japko sp. z o.o., której prezesem jest Krzysztof Grochowski, bardzo aktywnie współtworzący nową wystawę. Wiele osób pracuje od kilku miesięcy nad tym by nowe muzeum stało się miejscem wyjątkowym.

Apple-1, wierna replika komputera z 1976 roku

AW: 1600 eksponatów to sporo sprzętu do pokazania. Z jaką częstotliwością będą zmieniane wystawy by cała kolekcja została zaprezentowana?

To nie tylko sprzęty. To jest najbardziej kompletna kolekcja na świecie i obejmuje zarówno komputery, monitory, peryferia, urządzenia mobilne, ale również mnóstwo oprogramowania, albumów, katalogów, plakatów, materiały promocyjne i szkoleniowe na taśmach VHS i 12 calowych płytach laserowych oraz pamiątek jakie przez kilka dekad wyprodukowało Apple. To ogromna technologiczna i popkulturowa spuścizna na przykładzie której każdy choć trochę zainteresowany może zobaczyć przez jakie etapy przechodziło Apple i jaki miało wpływ na funkcjonowanie całych społeczeństw. Zamierzamy rotować eksponatami co kilka miesięcy i prezentować je w różnych tematycznych konfiguracjach połączonych z eventami.

AW: Muzeum ma być otwarte w połowie kwietnia. Czy są już konkretne daty? Jak wygląda kwestia biletów?

Termin jeszcze nie został potwierdzony, ale napewno będzie to kwiecień. O dokładnej dacie poinformujemy wszystkich na naszej stronie i w social mediach.

AW: W przygotowaniu jest też aplikacja mobilna. Czym się będzie charakteryzowała i co będzie oferować?

Muzeum będzie oferować oprócz eksponatów również nowoczesne formy prezentacji. Będą to np. wielkoformatowe dotykowe ekrany multimedialne, w których zwiedzający znajdzie wiele informacji, filmów, reklam oraz moich autorskich zdjęć pokazujących to co niewidoczne, czyli np wnętrza komputerów, monitorów lub ciekawe detale. Aplikacja mobilna opracowana przez Norberta Korniluka i jego zespół z nSolution, będzie oferować najważniejsze informacje o sposobie narracji wystawy, jej elementach oraz o najistotniejszych eksponatach. Opisy w języku polskim oraz angielskim, które przygotowałem do aplikacji, są bardziej anegdotycznymi opowieściami niż tylko suchymi technicznymi informacjami o prędkości i pojemności komponentów, choć i tych nie zabraknie.

Wiele czasu poświęciłem na przeszukiwanie archiwalnych opisów, pdf-ów czy dawnych internetowych stron Apple. To ogromne kompendium jest również do wysłuchania w formie audioguide w języku polskim i angielskim. Moim marzeniem było aby nagrał je Jarosław Łukomski, który mnie oraz fanom Apple jest dobrze znany z biografii wydanych w formie audiobooków. Były to np. biografie Jobsa, Wozniaka, Jonatana Ive oraz Tima Cooka. Jarosław Łukomski to znakomity lektor filmowy i radiowy, to "polski głos Apple", który teraz stał się głosem naszego polskiego muzeum.