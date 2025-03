Apple porzuciło produkcję tych produktów lata temu. Teraz miałyby powrócić w nowej formie

W świecie technologii, gdzie innowacje są kluczem do sukcesu, Apple zawsze wyróżniało się swoim podejściem do projektowania produktów. Choć firma z Cupertino wycofała się z rynku routerów Wi-Fi w 2018 roku, z najnowszych przecieków i nieoficjalnych informacji wynika, że gigant technologiczny może powrócić do tego segmentu w zupełnie nowy, nieoczekiwany, sposób.

Apple wraca do gry i... znów zaoferuje swoje routery?

Przez ponad dekadę gigant z Cupertino w swoim portfolio miał linię routerów Wi-Fi: AirPort. W ofercie znajdowały się trzy główne modele: AirPort Express, AirPort Extreme oraz AirPort Time Capsule, który dodatkowo pełnił funkcję zewnętrznego dysku do tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem autorskiej technologii Time Machine. Te urządzenia cieszyły się sporym uznaniem ze strony użytkowników. Routery i konfiguracja sieci kojarzą się często z czymś skomplikowanym. Apple jednak zrobiło je po swojemu, oferując prostotę obsługi, która zawsze wyróżnia ich produkty.

Choć routery AirPort są już pieśnią historii, Apple nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozwiązań sieciowych. Wiadomo nie od dziś, że firma teraz dokłada wszelkich starań, by być obecna w naszych domach. I to miałby być jeden z elementów.

Dom coraz bardziej smart dzięki Apple?

Według najnowszych informacji, w tym roku gigant miałby wypuścić własny chip Wi-Fi i Bluetooth, który trafi do nowych modeli Apple TV i HomePod mini. Co ciekawe, mówi się, że mógłby przekształcić te urządzenia w punkty dostępu do sieci bezprzewodowej. Ponadto mówi się także, że firma ma pracować nad kamerą HomeKit, która mogłaby łączyć się z hubem, tworząc zestaw domowych zabezpieczeń.

fot. Kamil Świtalski

Jeśli przyszłe modele głośników i przystawek do telewizora faktycznie będą mogły pełnić funkcję routerów AirPort dla Wi-Fi, to bez wątpienia byłby to kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji Apple na rynku smar home. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększyłoby funkcjonalność tych urządzeń, ale także uprościłoby proces tworzenia zintegrowanego ekosystemu dla użytkowników. Co ciekawe: chip miałby wspierać standard Wi-Fi 6E lub Wi-Fi 7. Tutaj nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, a w zależności od tego na które przecieki zerkamy, odpowiedzi... najzwyczajniej w świecie są inne.

Dużo pytań, ale wciąż mało odpowiedzi

Choć na razie pozostaje kwestią otwartą, czy Apple TV i HomePody rzeczywiście staną się routerami Wi-Fi, firma w pocie czoła pracuje nad rozwojem technologii, która by im to umożliwiła. Debiutujący iPhone 16e doczekał się autorskiego modemu od Apple. Elementu, nad którym firma w pocie czoła pracowała od lat. Widać, że coraz bardziej zależy im na uniezależnieniu się od innych dostawców, ale także na tym by być coraz bardziej obecnymi w naszych domach. Poza nowymi głośnikami, przystawkami i kamerą, Apple miałoby też pracować nad urządzeniem w stylu tabletu, które wykorzystamy wyłącznie do sterowania smart home i rozmów Face Time. Takowe miałoby trafić do sklepów jeszcze w tym roku!