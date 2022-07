To już ostatni dzwonek by cieszyć się tymi 15 grami z Apple Arcade. Wkrótce znikną z usługi

Jeżeli chodzi o abonamenty - nie mam złudzeń. Tam nic nie trwa wiecznie, treści pojawiają się i znikają. Dlatego nikt nie powinien być specjalnie zaskoczonym tym, że podobnie jak treści rotują w Xbox Game Pass i Netflixie — rotują też w usłudze Apple Arcade. Abonamencie z mobilnymi (choć od czasów Apple Silicon — bardziej już multiplatformowymi) grami premium od giganta z Cupertino. Zmiany na stałe wpisane są w ten sposób dystrybucji treści, a jak wynika z App Store'a — wkrótce z platformy zniknie 15 gier. Dużo czy nie - to już kwestia gustu, bowiem tam nie ma aż tylu produkcji co we wspomnianej usłudze Microsoftu, więc patrząc szerzej na katalog - no trochę tego jest. Z drugiej strony - przyznam szczerze, że patrząc na ten pakiet — nie widzę tam największych hitów dostępnych w usłudze (np. fantastycznego World of Demons).

Źródło: Depositphotos

Gry które wkrótce znikną z Apple Arcade - pełna lista

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

Wszystkich 15 tytułów trafiło do zakładki Wkrótce znikną z Arcade. Co oznacza wkrótce - tego nie wiadomo. Nie wiemy czy chodzi o najbliższe dni, tygodnie czy miesiące. Ale jeżeli na liście są gry z którymi planowaliście się zapoznać, albo jesteście w trakcie przygody — to warto się pospieszyć. To może być ostatni czas by w nie zagrać, przynajmniej w ramach ekosystemu Apple. Bo z tego co widzę to gry dostępne tam wyłącznie w abonamencie, nie da się ich po prostu kupić w App Store.