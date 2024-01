Apple otworzyło nowy sklep z aplikacjami. A co w nim?

Zgodnie z przewidywaniami — na kilkanaście dni przed wielką premierą nowego urządzenia Apple, firma otwiera nowy sklep z aplikacjami. Wszystkie treści tam dostępne stworzone i dostosowane zostały do gogli rozszerzonej rzeczywistości: Apple Vision Pro.

Nowy system i nowy sklep z aplikacjami. Apple przygotowuje się do premiery Vision Pro

visionOS to nowy system operacyjny tworzony przez Apple z myślą o ich najnowszym produkcie — headsetu wprowadzającego użytkowników do świata rozszerzonej rzeczywistości. Na tę chwilę sami użytkownicy nie mają jeszcze szans wypróbować gadżetu, ale pierwsi amerykańscy recenzenci — już tak. I to właśnie oni mogą już zobaczyć co się z czym je, jak to działa i... pobrać pierwsze aplikacje dla nowego systemu.

visionOS App Store — sklep z aplikacjami dla nowego headsetu

Nowa odsłona sklepu App Store skupiać ma się przede wszystkim na aplikacjach które bedą mogły korzystać z całego dobrodziejstwa inwentarza oferowanego przez gogle rozszerzonej rzeczywistości. Nie oznacza to jednak, że zabraknie tam treści z iOS które dostępne są wyłącznie w wersji standardowej, dwuwymiarowej. Apple mówiło od początku, że oprogramowanie stworzone z myślą o iPhone'ach oraz iPadach można będzie łatwo przeportować na ich nowe urządzenie. Dlatego też od pierwszych zapowiedzi wiemy, że w sklepie tym od wejścia nie powinno zabraknąć znanych i lubianych produktów — choć niekoniecznie w formie, jakiej oczekiwalibyśmy od nowego gadżetu za niemałe pieniądze.

Premiera zupełnie nowego urządzenia od Apple budzi ogrom emocji od wejścia, jednak zaporowa cena wejściowa, premiera ograniczona do jednego rynku oraz kuriozalny proces zakupu wymagający kilkudziesięciominutowego szkolenia dość skutecznie ochładza zapał potencjalnych zainteresowanych. I chyba trudno się komukolwiek dziwić.