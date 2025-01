Gratka dla fanów futbolu. Zobaczcie, co przygotowało Apple

Od momentu przejęcia przez Apple praw do transmisji meczów MLS, amerykańska ekstraklasa piłkarska – dotychczas bagatelizowana i wyśmiewana – zyskała na popularności i przekonała do siebie nowych fanów, dzięki czemu w ubiegłym roku stadiony Major Soccer League odwiedziło ponad 11 milionów widzów. Apple ma w planach dalej inwestować w popularyzację MLS, a kolejnym wyrazem tej taktyki jest dokumentalny serial Onside: Major League Soccer, który już niebawem pojawi się w TV+.

Apple pokaże przełomowy sezon MLS od zaplecza

Czy drwiny z MLS były w jakikolwiek sposób uzasadnione? Przed laty może i tak – to przecież tam lądowały gwiazdy europejskiej piłki, które nie nadawały się już do gry na najwyższym poziomie, dlatego przez dekady MLS był nazywany ligą emerytów. Dziś jednak sytuacja nieco się zmieniła. Choć MLS wciąż odbiega od gigantów takich jak Premier League czy La Liga, to zarówno poziom rozgrywek jak i podejście do organizacji uległo znacznemu polepszeniu. Onside: Major League Soccer – nowy serial dokumentalny Apple – ma być sposobem na ukazanie tej trudnej drogi: od pośmiewiska do ligi, która gości legendarnego Messiego.

Dzięki niespotykanemu dostępowi do zawodników, trenerów i klubów, „Onside: Major League Soccer” zgłębia elektryzujące momenty i fascynujące historie, które czynią sezon 2024 niezapomnianym, a także zagląda poza boisko, przedstawiając osobowości, które napędzają MLS – czytamy w komunikacie MLS

Pomimo odwołań do przeszłości ośmioodcinkowy serial dokumenty skupiać będzie się głównie na przełomowym sezonie 2023/24. To bowiem wtedy Leo Messi dołączył do Interu Miami i to wtedy kluby w MLS zanotowały 13-procentowy wzrost przychodów ze sponsoringu, zdobywając w sumie 18 nowych partnerów biznesowych. Możemy spodziewać się nie tylko poruszających historii z szatni, ale też relacji rodzin piłkarzy. Premiera Onside: Major League Soccer w Apple TV+ już 21 lutego.