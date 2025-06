Apple nie daje za wygraną. Wraca do sądu by walczyć z Epic Games

Potyczką sądowa Epic Games przeciwko Apple to niekończące się przedstawienie. Po krótkiej ciszy, Apple wraca do gry z nową mocą wprost do sądu apelacyjnego Ninth Circuit. W najnowszym briefie apelacyjnym, złożonym w poniedziałek, firma nie tylko kwestionuje wcześniejsze orzeczenia, ale także wnosi o zmianę sędziego, jeśli sprawa wróci do sądu okręgowego.