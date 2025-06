Planujesz zakup nowego iPhone'a? Jeden z tych kolorów zabłyśnie na półkach jeszcze w tym roku!

Według informacji udostępnionych przez doskonale znanego i rozpoznawalnego w kręgu entuzjastów technologii leakera Majin Bu, Apple testuje dwa nowe warianty kolorystyczne dla podstawowego modelu iPhone'a 17. Mają być one utrzymane w odcieniach fioletu i zieleni.

Nowe kolory iPhone'a 17: co o nich wiadomo?

Majin Bu w swoim najnowszym wpisie na blogu zdradził, że Apple eksperymentuje z dwoma nowymi kolorami dla podstawowego modelu iPhone'a 17. Twierdzi jednak, że tylko jeden z nich może ostatecznie trafić do produkcji, a faworytem wydaje się być... fiolet! Dla porównania: obecny iPhone 16 w wersji podstawowej dostępny jest w pięciu odcieniach: niebieskim (ultramaryna), zielonym (berylowa zieleń), różowym, białym i czarnym. Wprowadzenie fioletu lub innego odcieniu zieleni mogłoby być fajnym powiewem świeżości.

Warto jednak mieć na uwadze, że Majin Bu niekoniecznie musi mieć rację. Autor wpisu ma dość burzliwą historię w kwestii wiarygodności przecieków. Bo choć ma na swoim koncie wiele sprawdzonych informacji, to spora część z nich nigdy nie znalazła odzwierciedlenia w ofercie produktowej Apple.

iPhone 17 - nowe kolory to nie wszystko. Co się zmieni?

Oprócz plotek o kolorach, w sieci pojawia się coraz więcej informacji o specyfikacji iPhone'a 17. Podstawowy model smartfona ma być wyposażony w chip A18. Układ ten nadal będzie produkowany w technologii 3 nm drugiej generacji przez TSMC. Smartfon ma otrzymać 8 GB pamięci RAM, co stawia je na równi z obecnym modelem.

Jednak prawdziwe nowości mogą dotyczyć wyświetlacza i aparatu - i to może być prawdziwe trzęsienie ziemi. Z przecieków wynika, jakoby iPhone'y 17 w wersji podstawowej nareszcie doczekały się ekranów o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz przedniego aparat o rozdzielczości 24 megapikseli (zamiast obecnych 12 megapikseli).

Małe-wielkie zmiany. To, co tygryski lubią najbardziej

Ogólnie rzecz biorąc, podstawowy iPhone 17 prawdopodobnie zaoferuje klasykę gatunku: czyli powolną ewolucję. Design obu urządzeń ma pozostać niemal identyczny, a zmiany ograniczą się głównie do wspomnianych ulepszeń technicznych. Czy to wystarczy, by przyciągnąć uwagę użytkowników? Cóż: co roku słyszymy, że to za mało by kupić nowy smartfon. A jednak niemal co roku Apple bije rekordy, jest na szczycie list sprzedaży i zostawia konkurencję daleko w tyle. Mimo tego jakie jest "nudne, nijakie i zacofane". Najwyraźniej nie na tyle, by odepchnąć od siebie klientów.