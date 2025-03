Nowy MacBooka Air taniej niż rok temu! Co jeszcze się zmieniło?

Nowy MacBook Air 2025 przynosi mocniejszy procesor M4, obsługę dwóch monitorów i nowy kolor Sky Blue. Czy to najlepszy laptop do codziennego użytku? Sprawdź, czy to dobry wybór dla Ciebie.

Odświeżony MacBook Air — dlaczego warto rozważyć jego zakup?

Apple po raz kolejny odświeżył swojego najbardziej popularnego laptopa – MacBooka Air. Tym razem dostajemy nie tylko nowy procesor, ale także kilka zaskakujących zmian, w tym usprawnioną kamerę i możliwość podpięcia dwóch monitorów. Co jeszcze warto wiedzieć o tegorocznej wersji i czy faktycznie warto się nią zainteresować?

Reklama

Nowy procesor M4 – czy warto?

Największą nowością w MacBooku Air 2025 jest procesor M4. Apple chwali się, że jest on dwa razy szybszy od pierwszego M1, ale jak wypada na tle zeszłorocznego M3? Różnica nie jest kolosalna, ale odczuwalna – zwłaszcza w zadaniach wymagających wielozadaniowości. Dzięki wyższej wydajności i lepszej efektywności energetycznej laptop nadal działa do 18 godzin na baterii. To nadal imponujący wynik jak na komputer tej klasy, szczególnie dla osób, które pracują w ruchu.

Nie można jednak zapominać, że to wciąż MacBook Air, a nie MacBook Pro. Oznacza to, że nawet z ulepszonym układem M4, nadal nie jest to maszyna dla profesjonalistów zajmujących się zaawansowaną edycją wideo czy grafiką 3D. Niemniej jednak, dla przeciętnego użytkownika, a nawet bardziej wymagających studentów czy freelancerów, M4 daje ogromny skok w komforcie pracy.

Bez wentylatora, ale czy na pewno bez problemów?

Jedną z bardziej zaskakujących decyzji Apple jest pozostawienie MacBooka Air bez wentylatora, mimo zastosowania mocniejszego procesora. To oznacza, że laptop będzie idealnie cichy, ale czy nie będzie się przegrzewał? W codziennych zadaniach – praca biurowa, przeglądanie internetu, edycja dokumentów – nie powinno być żadnych problemów. Jeśli jednak planujesz długie sesje w programach do edycji wideo czy bardziej wymagające obliczenia, warto pewnie rozważyć MacBooka Pro. Apple udowodniło już przy poprzednich modelach, że jego pasywne chłodzenie może być skuteczne, ale jak zwykle – wszystko zależy od stylu pracy. Jeśli potrzebujesz komputera do codziennego użytku, to brak wentylatora jest raczej plusem niż minusem.

Nowe kolory i lepsza kamera – co jeszcze się zmieniło?

Mimo że zmiany nie są rewolucyjne, nie zabrakło czegoś ekstra poza nowym procesorem. Tym razem dostajemy nowy kolor – Sky Blue, który zmienia odcień w zależności od oświetlenia. To drobnostka, ale na pewno znajdą się chętni na to, aby się wyróżnić. Co ważniejsze, poprawiona kamera 12 MP z funkcją Center Stage sprawia, że rozmowy wideo wyglądają znacznie lepiej, a sztuczna inteligencja pomaga śledzić ruchy użytkownika w kadrze.

Obsługa dwóch monitorów – koniec z ograniczeniami

To, co może najbardziej ucieszyć profesjonalistów, to możliwość podłączenia dwóch monitorów jednocześnie – było to wcześniej ograniczone do jednego zewnętrznego ekranu. To znacząca zmiana dla osób pracujących na wielu oknach i aplikacjach jednocześnie. Korzystasz z MacBooka i masz dodatkowe monitory? Teraz nie musisz wybierać – możesz mieć otwarte narzędzia do edycji na jednej stronie, dokumenty na drugiej, a główny ekran pozostawić do samej pracy. W połączeniu z płynną pracą macOS i gestami może to naprawdę zwiększyć produktywność.

Cena – tańszy niż się spodziewaliśmy

Apple zaskoczyło nie tylko specyfikacją, ale i ceną – nowy MacBook Air M4 jest tańszy od swojego poprzednika w dniu premiery. W 2024 ceny zaczynały się od 5999 zł. W 2023 było jeszcze drożej. Tym razem Apple sprawiło nam miłą niespodziankę. Ceny najnowszych MacBooków Air zaczynają się już od 4999 zł.

Patrząc na stosunek ceny do możliwości, MacBook Air M4 może być najlepszym wyborem dla osób, które chcą solidnego i wydajnego ultrabooka do codziennych zadań, bez przepłacania za funkcje przeznaczone dla profesjonalistów.

Reklama

Czy warto kupić MacBooka Air M4?

Jeśli szukasz lekkiego, wydajnego i długowiecznego laptopa do pracy, nauki czy codziennego użytku, nowy MacBook Air to naprawdę świetny wybór. Oferuje dobrą wydajność, długi czas pracy na baterii i nowoczesne funkcje, które ułatwiają życie. Dla osób potrzebujących jeszcze większej mocy – MacBook Pro nadal pozostaje lepszą opcją, ale dla zdecydowanej większości Air M4 będzie wystarczający, a przy tym bardziej mobilny i przystępny cenowo.