Apple na CES opowiada o prywatności i chwali się rekordową sprzedażą w App Store

Rekordowa sprzedaż w App Store — Apple ma powody do radości

Najczęściej statystyki związane z mobilnymi zakupami otrzymujemy od Sensor Tower — co jakiś czas jednak Apple lubi zaszczycić nas informacjami z pierwszej ręki. Tak jest i teraz, kiedy to dowiedzieliśmy się o kolejnych pobitych rekordach. W okresie świątecznym (między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem) użytkownicy wydali na ich platformie 1,42 miliarda (!!!) dolarów — 16% więcej niż w ubiegłym roku. Co więcej: w sam tylko Nowy Rok przepuścili tam 386 milionów dolarów. To nie tylko 20% więcej niż rok temu, ale też rekord ustanowiony dla jednego dnia. Jeszcze nigdy wcześniej użytkownicy mobilni nie wydali tak dużo w raptem 24 godziny. Niestety — firma nie odpowiada ile z nich to gry, a ile aplikacje (ani nawet ile to zakupy w bezpośrednio w sklepie App Store, a ile te wewnątrz aplikacji), ale wciąż — raporty w takich sprawach od nich do rzadkość, lepszy rydz niż nic. A kiedy już jesteśmy przy sprzedaży — warto też dodać, że według Chińskiego rządu sprzedaż iPhone’ów w stosunku do zeszłego roku wzrosła o 18,7% (do 3,2 milionów) — zeszłoroczny iPhone 11 okazał się prawdziwym hitem. Są powody do radości, mimo że ogólnie na rynku widać spadek (w grudniu o 13%, spadła poniżej 30 milionów).

