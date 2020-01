Firma medyczna oskarża Apple o kradzież tajemnic handlowych i naruszenie jej patentów

O co chce walczyć Masimo w sądzie? Prawdopodobnie nie zabraknie chęci odszkodowania finansowego, ale dużo ważniejszym wydaje się zablokowanie korzystania z opatentowanych przez nich technologii. Chociaż nie oszukujmy się: nawet jeżeli medyczna firma wygra spór w sądzie, to prawdopodobnie Apple i tak nie zdecyduje się na zaprzestanie sprzedaży swoich ulubionych zegarków. Wszystko więc sprowadzi się do ilości zer na czeku.

To bardzo poważne oskarżenia i zakładam, że potyczka w sądzie nie będzie należeć do specjalnie przyjemnych. No ale zawsze to jakaś odmiana dla parwników giganta z Cupertino, bo ile można wojować o przyciski i procesory.

Źródło