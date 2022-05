Apple Music wbudowane w Audi. Za darmo i nie musisz jechać do serwisu

Firma z Ingolstadt w końcu zabiera się do roboty i podobnie jak Tesla zaczyna oferować nowe usługi w swoim systemie inforozrywki MMI. I do tego bezprzewodowo. Na pierwszy ogień pójdzie usługa Apple Music.

Audi integruje Apple Music, usługę subskrypcji strumieniowego przesyłania muzyki premium, bezpośrednio w wybranych modelach. Umożliwia klientom dostęp do ich osobistego konta Apple Music bezpośrednio z systemu audio-nawigacyjnego Audi, bez konieczności korzystania z Bluetooth lub USB. Po połączeniu aktywnej subskrypcji z pojazdem abonenci Apple Music mogą uzyskać dostęp do pełnego katalogu Apple Music zawierającego 90 milionów utworów i dziesiątki tysięcy list odtwarzania.

Aby aktywować Apple Music, klienci muszą po prostu otworzyć aplikację w swoim systemie informacyjno-rozrywkowym Audi i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się przy użyciu identyfikatora Apple ID, którego używają w Apple Music.

Nie ma róży bez kolców

Niestety jest też małe ale. Integracja z Apple Music zostanie uwzględniona w prawie wszystkich pojazdach Audi w Europie, Ameryce Północnej i Japonii począwszy od roku modelowego 2022. Wszystko wskazuje więc na to, że dopiero nabywcy auta, które odebrali je w 2021 roku, będą mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa. Co z resztą aut? Nie wiadomo.

Przykładowo - najnowsze Audi A3 wyprodukowane w roku 2020 nie różni się prawie niczym od tego z 2021 roku. Według Audi, starszy o rok model nie załapie się więc na aktualizację. Mam nadzieję, że jednak firma pójdzie po rozum do głowy i umożliwi integrację. Jeśli nie bezprzewodowo, to chociaż w serwisie.

Co ciekawe, Apple Music będzie tak dobrze zintegrowane z samochodem, że będzie można z niego korzystać jedynie z karty SIM znajdującej się w pojeździe. A to oznacza dodatkowe koszty, których Audi nie chce zwracać. Wspaniałomyślnie opłaci pierwsze 3 GB transferu danych. Do dalej? Tego również jeszcze nie wiadomo.

Wiem, że nic nie wiem

Firma w swoim komunikacie prasowym wspomina także o usłudze Apple Carplay, która umożliwia podłączenie swojego iPhone'a bezprzewodowo (lub przez USB) i wykonywanie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości i słuchanie muzyki. I znowu nie wiadomo, czy tę usługę będzie można również dokupić, czy też otrzymać za darmo… Spróbujmy więc odwołać się do oficjalnego komunikatu:

„Integracja Apple Music z systemem audio-informacyjnym to kolejny krok we współpracy między Audi i Apple” – powiedziała Christiane Zorn, szefowa marketingu produktów w Audi. „Dla naszych klientów oznacza to, że oferujemy im bezpośredni dostęp do ich własnych spersonalizowanych wrażeń słuchowych. Takie jest nasze rozumienie cyfrowego doświadczenia premium w samochodzie. W Audi systematycznie napędzamy cyfryzację pojazdu i jesteśmy przekonani, że wnętrze coraz bardziej przekształca się w trzecią przestrzeń życiową”.

Spróbujmy odszyfrować ten komunikat. „Napędzanie cyfryzacji w samochodzie” prawdopodobnie oznacza, że w przyszłości (nie wiadomo jak odległej) firma zaoferuje kolejne funkcje, które będzie można dokupić i zainstalować bezprzewodowo. Być może oprócz Apple Music, będzie to również Apple Carplay, czy Google Maps. Na razie pozostaje nam zabawa we wróżkę. Tak czy inaczej, Apple Music już za chwilę znajdzie się w (prawie) każdym w miarę nowym Audi. Dobre i to.