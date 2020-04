Apple Music na telewizorach Samsunga. Nowa aplikacja już dostępna!

W zeszłym roku na telewizorach Samsung pojawiło się wsparcie dla Apple TV i AirPlay2 — wszyscy miłośnicy usług Apple mają powody do radości, bo nareszcie nie muszą kupować dodatkowego pudełeczka, by cieszyć się wygodnym dostępem do biblioteki wideo zgromadzonej w usługach Apple. O doskonałym połączeniu z TV dla innych sprzętów z iOS czy macOS nawet nie wspominając. Teraz Samsung idzie o krok dalej i serwuje na swoich telewizorach także aplikację Apple Music!