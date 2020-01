Samsung przedstawia linię telewizorów na 2020: nowe QLED 8K, MicroLED i lajfstajlowy The Sero

Nowy procesor i jeszcze lepszy design

Projektanci z firmy Samsung od lat dużo uwagi przykładają kwestiom designu. Ich urządzenia są… po prostu ładne — nieprzesadzone, dbające o szczegóły, a minimalistyczne piloty to dla mnie mistrzostwo świata. W tegorocznych modelach nie mogło zatem zabraknąć usprawnień: konstrukcje stały się jeszcze cieńsze, a ramki… właściwie zniknęły. Infinity Screen to ekran który zajmuje 99% przedniego panelu! Do sprzedaży na innych niż koreański rynkach trafia też model The Sero — chodzi o telewizor który można dowolnie obracać i doskonale sprawdza się… również w pionie.

The Sero, zaprojektowany z myślą o użytkownikach z pokolenia Milenialsów i Gen Z, charakteryzuje się nowoczesnym designem. Oferuje także szereg funkcji wyświetlania do wykorzystania w czasie, gdy nie jest używany. Ten zwycięzca w kategorii „Best of Innovation” na targach CES łączy przełomowe funkcje najwyższej klasy ekranów Samsung i zapewnia nowe podejście do rozrywki domowej, odpowiadając potrzebom i przyzwyczajeniom użytkowników w coraz większym stopniu korzystającym z urządzeń mobilnych.

Jak można się też było spodziewać, nowa linia telewizorów Samsung przynosi także usprawnienia w kwestii procesorów. Procesor Quantum 8K z którego korzysta flagowy model Q950TS zapewni najlepsze wrażenia skalując każdy materiał do rozdzielczości jak najsumbardziej zbliżonej 8K. Do tego dochodzi jeszcze opcja Adaptive Picture, która zoptymalizuje obraz do warunków panujących w otoczeniu.