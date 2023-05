Apple Music Classical już na Androidzie. Co z posiadaczami iPadów i Maców?

Pobierz aplikację stworzoną z myślą o muzyce klasycznej. Dostępna dla subskrybentów Apple Music bez dodatkowych opłat. Znajdź dowolne nagranie w największym katalogu muzyki klasycznej, korzystając z wyszukiwarki dostosowanej do tego gatunku. Ciesz się najwyższą dostępną jakością dźwięku (do 192 kHz/24 bitów w formacie Hi‑Res Lossless) i słuchaj ulubionych utworów klasycznych z przestrzennym dźwiękiem, a wszystko to bez żadnych reklam.