Google przygotowuje niespodziankę dla użytkowników iPhone'ów. Testy już trwają

Google coraz prężniej rozwija swój model AI -- Gemini. I choć jest on częścią wielu popularnych produktów firmy, a także na stałe zagościł w systemie Android -- to jego obecność na iPhone'ach jest nieco skromniejsza. Jasne: wciąż możemy zrobić z niego użytek w Gmailu czy oczekiwać wsparcia w aplikacji do wyszukiwania. Tym razem jednak jeden z bacznych obserwatorów dopatrzył się osobnej aplikacji Google Gemini.

Google Gemini - nowa aplikacja na iPhone'a z dostępem do Gemini Live

Jak poinformował użytkownik, któremu udało już pobrać się aplikację, na ekranie głównym dostępna jest ikona Gemini. Ta pozwala na sprawniejszy dostęp do AI bez konieczności otwierania aplikacji Google i przeklikiwania się do karty "Gemini" czy korzystania z widżetu.

Poza tym, że dostęp ten będzie łatwiejszy, to pojawiła się także opcja wykorzystania Live Activity, która wcześniej nie była dostępna na urządzeniach Apple.

Testy aplikacji trwają. Na premierę jeszcze chwilę zaczekamy

Póki co nowa aplikacja Google Gemini trafiła do App Store'a w kilku testowych regionach -- m.in. na Filipinach. W Polsce nie jest ona jeszcze dostępna -- podobnie jak na większości rynków. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że testy zakończą się sprawnie i także użytkownicy iPhone'a będą mogli cieszyć się całym szeregiem dobrodziejstw płynących z Google Gemini.

