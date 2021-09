Apple musi oddać część z 19 mld USD jakie zarabia na AppStore

Stało się, w piątkowe popołudnie sędzia Yvonne Gonzalez Rogers ogłosiła wyrok w sprawie Apple vs Epic dotyczącej prowizji jakie gigant pobiera za sprzedaż w AppStore. Żadna ze stron nie może być zadowolona, ale to Apple więcej na tym straci.

Apple musi umożliwić płatności poza AppStore

O batalii sądowej pomiędzy Apple oraz Epic pisaliśmy już wielokrotnie. W skrócie chodziło to, że Epic nie zgadzał się z polityką Apple wymuszającą na deweloperach oddawanie aż 30% wartości transakcji jako prowizji. Dotyczyły to zarówno sprzedaży samych aplikacji, jak i zakupów w ramach aplikacji. To ten drugi mechanizm chciał pominąć Epic w grze Fortnite, za co z hukiem wyleciał z AppStore. W rezultacie doprowadziło to do procesu sądowego, w którym właśnie zapadł wyrok.

Na jego mocy Apple ma 90 dni na umożliwienie wszystkim deweloperom wprowadzenie własnych mechanizmów sprzedaży w ramach aplikacji, które oferują w sklepie AppStore. Zamiast mechanizmu In-App Purchase, który kosztuje ich 30% prowizji, będą mogli wprowadzić własne moduły płatności, które pozwolą na osiągnięcie większych zysków, kosztem Apple. Jednocześnie sędzia stwierdziła, że Apple ma wszelkie prawo aby pobierać 30% prowizji za sprzedaż samych aplikacji w sklepie AppStore, więc pod tym względem nic się nie zmieni. Wyrok wejdzie w życie 9 grudnia, jeśli Apple się nie odwoła, to od tego dnia deweloperzy będą mogli pobierać opłaty w ramach aplikacji przy wykorzystaniu własnych metod płatności.

Wygrana deweloperów, przegrana Epic

Jeśli jednak myślicie, że Epic wygrał wojnę z Apple to bardzo się mylicie. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, Epic złamał umowę zawartą z Apple gdy opublikował w AppStore wersję gry Fortnite z zewnętrzną formą płatności. Dlatego Apple miało pełne prawo aby usunąć aplikację ze swojego sklepu i jest to w pełni zgodne z prawem. Tym samym Epic nie osiągnął swojego głównego celu jakim było przywrócenie Fortnite na iOS. To może nie nastąpić nigdy, bo tylko od Apple zależy czy zgodzi się na odblokowanie deweloperskiego konta Epic Games. Co więcej według złożonych dokumentów, Epic zarobił w ten sposób ponad 12 mln USD na płatnościach przez własną platformę i aby zadośćuczynić strat jakie poniosło Apple, ma zapłacić 30% tej kwoty, czyli 3,6 mln USD na konto Apple. Epic zapowiada, że od tego wyroku się odwoła.

Trudno jednak powiedzieć, żeby to Apple wygrało. AppStore przynosi firmie około 19 mld USD przychodów rocznie, z czego 2/3 tej kwoty to prowizja za transakcje w ramach aplikacji (głównie w grach free-to-play). Lwia część tych pieniędzy może wkrótce przejść Apple koło nosa, gdy większość deweloperów zdecyduje się na wprowadzenie własnej formy płatności w aplikacji. A nie ma chyba wątpliwości, że do tego dojdzie. Pytanie tylko czy zyskają na tym konsumenci i np. zakup przez zewnętrzną platformę będzie tańszy niż w ramach mechanizmów AppStore. O tym przekonamy się za nieco ponad 3 miesiące.

źródło: The Verge