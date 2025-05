Apple mówi „nie” Fortnite’owi w App Store. Wielkiego powrotu nie będzie?

Gracze liczyli na wielki powrót Fortnite’a na iOS. Miało się to stać jeszcze w tym tygodniu. Apple właśnie powiedziało „nie”.

Choć wydawało się, że ostatni wyrok amerykańskiego sądu kończy sprawę i Fortnite oficjalnie będzie mógł wrócić do App Store (przynajmniej w USA), rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Epic Games obiecywało, że ich najpopularniejsza gra ponownie stanie się dostępna na iPhone’ach i iPadach jeszcze w tym tygodniu, a zgłoszona do Apple prośba o udostępnienie tej produkcji w App Store to czysta formalność.

Reklama

Nic bardziej mylnego. Tydzień powoli dobiega końca i już wiemy, że gracze nie zagrają w Fortnite’a na iOS w ten weekend. Epic kilka dni temu informowało, że przesłało do Apple ponowną prośbę o akceptację nowej aktualizacji gry, która jest wymagana do jej uruchomienia i wspólnego grania z innymi platformami. Okazuje się, że prośba ta została odrzucona. Informuje o tym Epic Games w swoich mediach społecznościowych.

Apple nie chce Fortnite’a w App Store. Na nic wyroki sądu

Apple zablokowało nasze zgłoszenie Fortnite, więc nie możemy wydać go w amerykańskim App Store ani w Epic Games Store dla iOS w Unii Europejskiej. Niestety, Fortnite na iOS będzie niedostępny na całym świecie, dopóki Apple go nie odblokuje.

– czytamy w komunikacie. Przedstawiciele Epic Games nie wdają się w szczegóły, gdyż zapewne sami ich nie znają. Apple zazwyczaj nie podaje powodów odrzucenia zgłoszenie o akceptację aplikacji, gry, czy aktualizacji w App Store lub rzuca tylko cząstkowymi komentarzami, z których na dobrą sprawę nic nie wynika. Można jednak podejrzewać, że choć gigant zamierza poddawać się wyrokowi amerykańskiego sądu, będzie szukał sposobów na ograniczenie funkcjonowania zewnętrznych podmiotów, które będą chciały skorzystać z przywilejów, które powinny być zagwarantowane przez zmiany w funkcjonowaniu sklepu.

Firma już złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia przygotowując kolejne odwołanie. Szkoda tylko, że wszystko odbywa się kosztem samych użytkowników ich sprzętów, którzy chcieliby móc mieć większy wybór w tym, w jaki sposób będą korzystać z oferty sklepu App Store i aplikacji/gier z mikropłatnościami.