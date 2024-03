Duża obniżka ceny popularnego komputera. Takiej promocji dawno nie było

Apple rozpoczęło dzisiaj przedsprzedaż komputerów Macbook Air z procesorami M3, ale zmiana w ofercie była również pretekstem do aktualizacji cenników, które uwzględniają teraz nieco lepszy kurs złotówki do dolara amerykańskiego.

Apple Macbook Air M2 w świetnej cenie

Dla przypomnienia, Macbook Air z układem M3 w wersji 13 cali kosztuje obecnie 5999 zł za bazową konfigurację z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. Cena jest małym zaskoczeniem, bo do tej pory wersja z procesorem M2 kosztowała ponad 6000 złotych. Wygląda jednak na to, że Apple wzięło pod uwagę dosyć mocną w ostatnim czasie złotówkę i dopasowało ceny do nowych realiów. Dzięki temu jeszcze ciekawiej wygląda teraz model wyposażony w procesor M2, który cały czas pozostał w ofercie. Tutaj za bazowy model z 8-rdzeniowym CPU i GPU oraz 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej zapłacimy tylko 4999 złotych. W ofercie dla sektora edukacyjnego cena spada nawet do 4479 złotych, co trzeba już uznać za świetną okazję.

Macbook Air z procesorem M2 dostępny jest w czterech kolorach, wyposażony został w matrycę Liquid Retina o przekątnej 13,6 cala z technologią True Tone oraz świetnej jakości kamerkę FaceTime HD 1080p. Do tego mamy dwa porty USB-C/Thunderbolt, wsparcie dla jednego dodatkowego monitora oraz klawiaturę Magic Keyboard z czytnikiem linii papilarnych TouchID. W zestawie dostajemy zasilacz o mocy 30W, a sam komputer powinien wytrzymać na jednym ładowaniu nawet kilkanaście godzin. Nadal można też za dodatkowe 600 złotych wybrać procesor z lepszym GPU (10 rdzeni), 1200 zł dopłacić do dodatkowych 8 GB pamięci RAM i tyle samo za dodatkowe 256 GB pamięci na dysku. Wtedy cena tego komputera nie wygląda już co prawda tak dobrze, ale biorąc pod uwagę poprzedni cennik i tak jest znacznie lepiej.

Wraz z premierą Macbooka Air z procesorem M3, na emeryturę przechodzi najstarszy model wyposażony jeszcze w procesor M1. Na oficjalnej stronie Apple nie jest już dostępny, ale można się spodziewać, że u partnerów koncernu z Cupertino będzie wkrótce dostępny w korzystnych promocjach. Według porównywarek cen najtaniej można ten model znaleźć już za 4399 złotych, a to pewnie jeszcze nie jest ostatni akord przecen. Macbook Air z M2 wydaje się w tej chwili nieco lepszym wyborem...