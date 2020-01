Unia Europejska za „porządkiem w ładowarkach”. Apple się nie zgadza

Rezolucja Unii Europejskiej, w której opowiedziano się za jednolitymi ładowarkami to również efekt dbałości urzędników o środowisko naturalne. Dzięki takiemu posunięciu, produkcja elektrośmieci ma zostać znacząco zmniejszona: jeden standard byłby w stanie naładować każdy telefon i tym samym, możliwe byłoby zmniejszenie ogólnej liczby potrzebnych konsumentom ładowarek. Jednak takie rewelacje udało się obalić niektórym firmom badawczym – chociażby sustainablySMART pokazuje, że problemem wcale nie są kable (które najczęściej można odłączyć od ładowarki), lecz same „kostki” wpinane do kontaktów. Przeciwnicy rezolucji uważają, że wystarczy zrezygnować z umieszczania w zestawach z telefonami „wtyczek” – użytkownik wykorzysta wcześniej posiadane akcesorium i do niego podepnie potrzebny kabel.

Czytaj również: Apple odpowiada na zarzuty Unii Europejskiej

Czy Apple przychyli się do stanowiska urzędników?

Apple na pewno nie zgadza się z tym stanowiskiem Unii Europejskiej i będzie dążyć do obrony własnego standardu. Zresztą, w ostatnim czasie Apple opowiedziało się za istnieniem Lightning, gdyż własne rozwiązanie w kontekście ładowania urządzenia oraz komunikacji z innymi sprzętami według producenta jest „katalizatorem innowacji”, który zamierza podtrzymywać. Coś czuję, że to jeszcze nie ostatnie słowo Apple i… nie ostatnie słowo UE w tym kontekście.