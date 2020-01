Dyskusji na temat wtyczki Lightning ciąg dalszy. Apple odpowiada na zarzuty Unii Europejskiej, a zresztą nie tylko ono. Czytelnicy AntyWeb też mają dość mocne zdanie na ten temat.

Unia Europejska raz jeszcze przypomniała sobie o Apple i ich zamiłowaniu do niestandardowych rozwiązań. I w związku z walką o ekologię, najwyraźniej będzie robić co tylko w jej mocy, by w najbliższych latach zmusić giganta z Cupertino do porzucenia złącza Lightning i zastąpienia go USB-C. Od lat już plotkuje się na temat tego, że nadchodzące smartfony Apple któregoś roku faktycznie to zrobią (i to bez pomocy z zewnątrz), tak jak to miało miejsce z iPadem Pro czy Macbookami, które od lat już zdecydowały się na ten standard. Na tę chwilę najwyraźniej Apple jeszcze nie ma ochoty na zmiany, a zeszłotygodniowe zarzuty dotyczące generowania niepotrzebnych odpadów przedstawiciel Apple miałby skwitować dość… szczerze: