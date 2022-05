Apple oficjalnie przestaje produkować iPoda. To koniec pewnej epoki.

To już koniec iPodów. Apple rezygnuje z odtwarzaczy muzyki

Po ponad 20 latach, Apple przestaje produkować iPody. Tym samym iPod touch 7. generacji jest ostatnim, jaki kiedykolwiek powstał - i trzeba przyznać, że i tak jest to zaskakujący wynik. Wypuszczenie na rynek odtwarzacza muzyki w 2019 roku było dosyć szalonym pomysłem (przypomnijmy, że w tym samym roku debiutował iPhone 11).

Najnowszy iPod touch jest wyposażony w czip A10 Fusion, od 32 do 256 GB pamięci i funkcję FaceTime w grupie. To również najmniejsze urządzenie z iOS - i już chyba tak pozostanie, bo ani więcej nie będzie iPodów, ani iPhone'ów mini.

Dlaczego Apple podjęło taką decyzję

Gigant z Cupertino tłumaczy swoją decyzję tym, że odtwarzacz MP3 jest zasadniczo zbędny wśród innych produktów Apple, skoro możemy to robić korzystając z iPhone’a, iPada, HomePoda Mini, MacBooka… właściwie ze wszystkiego. Z tego względu, jeśli chcecie z jakiegoś powodu kupić odtwarzacz do muzyki z ugryzionym jabłkiem na pleckach, musicie się pospieszyć - produkt na oficjalnej stronie Apple oraz wybranych sklepach będzie dostępny wyłącznie do wyczerpania zapasów.

Źródło: Apple

Greg Joswiak, wiceprezydent globalnego marketingu w Apple, powiedział w niedawnym komunikacie prasowym:

Muzyka zawsze była częścią naszego rdzenia w Apple i udostępnienie jej setkom milionów użytkowników w sposób, w jaki robił to iPod, wpłynęła nie tylko na przemysł muzyczny – na nowo zdefiniowała również sposób odkrywania, słuchania i udostępniania muzyki.

Niewątpliwie jest to koniec pewnej ery, który jednak nadszedł i tak zadziwiająco późno. Pierwszy iPod pojawił się na rynku w październiku 2001 roku i od tego czasu pojawiło się łącznie 26 różnych modeli. Ostatni z nich został wydany dokładnie 28 maja 2019 roku.

Źródło: Apple