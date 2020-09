Kabel w iPhone’ach w końcu nie będzie pękał od patrzenia. „Brawo” Apple…

To zaskakujące, jak wiele rzeczy ludzie są w stanie wybaczyć niektórym markom. Jedną z takich firm, której moim zdaniem absolutnie wszystko uchodzi na sucho, jest Apple. To, ile antykonsumenckich posunięć ma za sobą ta firma za każdym razem mnie zaskakuje. Od tworzenia sprzętów w taki sposób, by użytkownicy nie mogli ich sami naprawiać, przez celowe postarzanie produktów, a na wadach samych produktów kończąc. Słaba bateria, niskiej rozdzielczości ekrany, bendgate, antenagate. Co więcej, wciąż utrzymuje się przeświadczenie, że produkty Apple „po prostu działają”, czemu przeczy szereg doświadczeń, jak chociażby Kamila. I co gorsze, takie działanie sprzętów nie było wpadką, a celowym działaniem firmy, o czym możecie przeczytać tu. To wszystko nie sugeruje, że mamy do czynienia z produktami „premium”, a jednak, patrząc po słupkach sprzedaży, iPhone’y, Apple Watche, słuchawki i wszystko inne od Apple sprzedaje się świetnie. To tylko pokazuje, ile tej marce ludzie są w stanie wybaczyć. Jednak jednej rzeczy, której zrozumieć nie jestem w stanie zrozumieć, jest to, że użytkownicy przez lata pozwalali na to, by do sprzętu za ponad 1000 dolarów dodawane były kable takiej jakości, że ich żółknięcie i rozpad nie były kwestią „czy” tylko „kiedy”.

Apple naprawiło swoje kable. Wielbiciele iPhone’ów wstrzymali dech

O tym, że Apple planuje wymienić wadliwe kable było wiadomo od nieco ponad miesiąca, jednak teraz dopiero zobaczyliśmy, jak mają wyglądać: