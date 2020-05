Uszkodzony kabel Lightning? To nie przypadek, a konsekwencja podejścia firmy

Zdjęcie: monkey butler

W 2006 roku ruszyła kampania Green My Apple, którą zapoczątkowała organizacja Greenpeace. Jej celem było nakłonienie producenta do rezygnacji z wykorzystywania PVC (winylu) w swoich produktach. Wg organizatorów winyl należy do rodziny plastików mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia. Kolejny argument stanowiły trudności związane z przechowywaniem zużytego materiału, którego rozkład wymaga bardzo wiele czasu (czemu zaprzeczyły późniejsze doniesienia o obecności bakterii zdolnych do znaczącego przyspieszenia tego procesu). Kampania odniosła pozytywny – przynajmniej dla Greenpeace – skutek i w 2009 roku Apple musiało zaprzestać wykorzystywania tego materiału. Jako że sprawa dotyczyła wyłącznie Apple, to inni producenci nie zostali tym dotknięci i w dalszym ciągu mogą stosować ten materiał w swoich produktach.

Często prawda leży gdzieś pośrodku

Jak pokazują powyższe przykłady, wina nie zawsze jest jednostronna. Zdarzają się przypadki, gdzie ponosi ją zarówno producent, który dopuszcza się pewnym zaniedbań, a także użytkownik, któremu brak odpowiedniej wiedzy odnośnie tego, jak należy dbać o dany produkt.