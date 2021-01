Apple potwierdza: iPhone 12 może powodować zatrzymanie rozrusznika serca

Apple od lat chce się pozycjonować, jako firma, której wyroby nie tylko ułatwiają, ale też – ratują życie. Nie da się nie obejrzeć prezentacji nowego Apple Watcha bez wysłuchania historii ludzi, których zaalarmował on o nieprawidłowym rytmie serca czy też wysłał alarmowego SMS’a do bliskich. Ja nazywam to marketingiem strachu i śmierci. Jak się jednak okazuje – sprawa ma drugie dno i niektórzy posiadacze iPhone’a faktycznie mogą Apple Watcha mocno potrzebować.

Na początku stycznia Heart Rhythm Journal opublikował artykuł, w którym odkryto, że rozrusznik serca firmy Medtronic (obecnej tez na polskim rynku) może się wyłączyć, gdy zbliży się do niego iPhone’a z serii 12. Powodów takiej reakcji może być wiele, ale najbardziej prawdopodobna teoria zakłada interferencje pola magnetycznego, z racji na to, że zarówno iPhone’y jak i wspomniane rozruszniki korzystają z magnesów do poprawnego działania. Problem może dotyczyć więc nie tylko produktów firmy Medtronic, ale wszystkich rozruszników, które nie są odpowiednio ekranowane, a tych na rynku może być dużo. Sprawa stała się na tyle poważna, że głos zabrało samo Apple. Firma przyznała, że nowe iPhone’y zawierają więcej magnesów niż poprzednie modele, ale ich działanie nie powinno wpływać na urządzenia medyczne. Jednakże już w kolejnym paragrafie Apple zaznacza:

Medical devices such as implanted pacemakers and defibrillators might contain sensors that respond to magnets and radios when in close contact. To avoid any potential interactions with these devices, keep your iPhone and MagSafe accessories a safe distance away from your device (more than 6 inches / 15 cm apart or more than 12 inches / 30 cm apart if wirelessly charging).