Tablety to specyficzne urządzenia. Był taki okres kiedy wydawało się, że mogą cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem wśród użytkowników zastępując tanie notebooki, ale ostatecznie to nie miało miejsca. Dodatkowo okazało się, że użytkownicy wcale nie potrzebują zmieniać tabletów tak często jak smartfonów, bo skoro i tak korzystają z nich tylko okazyjnie, to nie ma to żadnego sensu. Wreszcie trzecia kwestia to urządzenia z Androidem, które długo udawały smartfony z większym ekranem, bez przystosowanych do tego aplikacji.

iPad Air był świetny, był…

Nie oznacza to jednak, że tablety okazały się porażką, Apple pochwaliło się, że sprzedało ich już ponad 500 milionów i wcale mnie to nie dziwi. W pierwszych latach od pojawienia się tych urządzeń sporo się zmieniało. Miałem iPada 2. generacji, później 3. generację z ekranem o większej rozdzielczości, a 2 lata później kupiłem używanego rocznego Air’a, który mógł pochwalić się znacznie przyjemniejszym rozmiarem. I tak od 2014 roku iPad Air 1. generacji spełniał swoje zadanie bez żadnych problemów. Jednak i na niego przyszła pora, ostatnią aktualizację systemu w postaci iOS 12 dostał 2 lata temu, a coraz więcej nowych aplikacji zaczynało znacznie spowalniać.