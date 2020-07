Urzędnicy urzędnikom zgotowali ten los

Oczywiście Irlandia nie jest w całej sprawie bez winy. Zamiast wprowadzić prosty, degresywny podatek CIT dla firm, zdecydowali się stworzyć bardzo skomplikowany mechanizm, który wymuszał rejestrację firm-córek w różnych krajach. Obniżanie podatków następowało przez transfery finansowe robione pod pozorem opłat licencyjnych, tantiemów itp. do Irlandii, a następnie rozliczanie ich przez spółki „zarządzające” zarejestrowane w rajach podatkowych. Całość oczywiście nosi znamiona kombinowania i stało się dla urzędników z UE pretekstem do ataku. CIT, nie będący „pod jurysdykcją” UE byłby dla brukselskich biurokratów znacznie trudniejszy do ugryzienia.

Raj dla prawników

Jak to bywa w 99% przypadków tego typu, okazało się, że podmioty prywatne tej wielkości mają znacznie lepszych prawników niż instytucje państwowe, czy tak jak w przypadku Unii parapaństwowe. W związku z tym działy prawne koncernów od samego początku twierdziły, że akcja Unii nie ma podstaw prawnych, a cały mechanizm może i nie wyglądał najlepiej, ale był w 100% legalny.

Podobnie podeszli do tematu autorzy „podwójnej”, czyli rząd irlandzki, którzy od początku stanęli po stronie Apple i innych firm. Nie dość, że nie zamierzali skorzystać z pieniędzy, które na mocy decyzji administracyjnej miały do nich trafić, sami także założyli sprawę przeciwko Komisji Europejskiej.

Apple wpłaciło pieniądze w depozyt utworzony w nowojorskim banku BNY Mellon, gdzie grzecznie czekały na rozstrzygnięcie. To właśnie nastąpiło, można się więc spodziewać, że w najbliższym czasie pieniądze powrócą „do Cupertino”. Komisji Europejskiej przysługuje co prawda prawo do odwołanie się i złożenia sprawy w ręce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Biorąc jednak pod uwagę, że zarzut „spiskowania” i „pisania prawa pod Apple”, na którym oparła atak komisja, od początku był dęty, może się okazać, że urzędnicy odpuszczą temat, bojąc się jeszcze większej kompromitacj.

Może uprościć i obniżyć podatki?

Cała ta sprawa jak w soczewce pokazuje problemy dzisiejszych systemów podatkowych. Tak naprawdę wystarczyło, że w Stanach obniżono podatek od korporacji i transferów zysków zagranicznych, aby cała ta kombinatoryka straciła dużo, że swojej atrakcyjności. Niestety nie ma chyba widoków, aby podatki w Europie spadły lub się uprościły, za dużo grup interesów żyje z tego bagienka. Dlatego przypuszczam, że takich spraw, w których nie wiadomo komu kibicować, będzie coraz więcej.

Jedynym jako takim wygranym jest Irlandia. Efektem tego „procederu” są tysiące miejsc pracy i jednak dość spore dochody budżetu. Inna sprawa że obecny rząd, który w warunkach recesji odda 15 mld „dużej, złej korporacji”, PR-owo może za to sporo zapłacić.