Kurs akcji Apple rośnie praktycznie bez przerwy od początku roku. Na wczorajszej sesji dobił do kwoty 187 USD za jedną akcję, co przekłada się na kapitalizację rzędu 2,94 biliona USD. Wygląda na to, że kwestia przekroczenia 3 bilionów USD to najwyżej kilka dni.

Apple najdroższą spółką świata

Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy, że Apple przekroczyło kapitalizację 1 biliona USD i jest największą spółką notowaną na światowych giełdach. Dzisiaj spółka kierowana przez Tima Cooka wyceniana jest już niemal nad 3 biliony USD i nic nie wskazuje na to aby miała się zatrzymać. Apple było blisko tej wyceny już w zeszłym roku, kiedy to w sierpniu kurs osiągnął 173 USD, ale później giełdy zaczęły spadać i ponowna wspinaczka rozpoczęła się w styczniu tego roku. Tylko w tym roku kurs giganta wzrósł o niemal 50%, co przekłada się na cenę jednej akcji na poziomie 187 USD. Aby przebić granicę 3 bilionów USD, jedna akacja musi kosztować 190,82 USD, co może zdarzyć się nawet dzisiaj.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że za sukcesem firmy z Cupertino stoją przede wszystkim smartfony iPhone, które co roku sprzedają się rewelacyjnie. Firma co prawda złapała zadyszkę pod koniec zeszłego roku ze względu na problemy w łańcuchu dostaw, ale teraz na kilka miesięcy przed premierą iPhone 15/15 Pro wszystko wygląda znacznie lepiej. Wygląda na to, że tej jesieni dostaniemy pierwszego iPhone'a wyposażonego w port USB typu C zamiast gniazda Lightning, a nowe modele z serii Pro mogą przynieść kolejne ciekawe rozwiązania, których na próżno szukać obecnie u konkurencji. Bez wątpienia na dobre perspektywy Apple ma też wpływ dobra sprzedaż komputerów z procesorami Apple M1/2 oraz zaprezentowane ostatnio gogle do wirtualnej rzeczywistości - Vision Pro. Ich cena nie zachęca, ale jestem pewny, że zainteresowanie będzie spore.

Obecnie po piętach Apple depcze również Microsoft, którego kapitalizacja przekracza 2,5 biliona USD. Na trzecim miejscu mamy koncern naftowy Saudi Aramco wyceniany na 2 biliony USD, a dalej kolejne 3 spółki technologiczne ze Stanów Zjednoczonych, czyli Alphabet (1,56 bln USD), Amazon (1,33 bln USD) oraz NVIDIA (1,06 bln USD). Do grona firm o wartości ponad 1 biliona USD aspiruje też Tesla, ale spółce Elona Muska brakuje jeszcze całkiem sporo bo ponad 160 mld USD.