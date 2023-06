Apple chce aplikacji, ale nie da twórcom gogli - przynajmniej na razie

Zaprezentowane na tegorocznym WWDC gogle rozszerzonej rzeczywistości Apple Vision Pro do sprzedaży trafią dopiero w przyszłym roku, ale już teraz pojawiają się narzędzia, które pozwolą twórcom aplikacji i gier na przygotowanie się do premiery. Sprzęt działać będzie pod kontrolą oprogramowania VisionOS, które ma być pierwszym na świecie system operacyjny bazującym na modelach przestrzennych. Urządzenie pozwala użytkownikom na interakcje z cyfrowymi treściami w ich otoczeniu w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób - za pomocą oczu, rąk i głosu. Już dziś deweloperzy tworzący aplikacje na sprzęty Apple będą mogli tworzyć zupełnie nowy rodzaj aplikacji opartych na technologii spatial computing. Aplikacje te będą wykorzystywać nieograniczone obszary robocze Vision Pro i płynnie scalać treści cyfrowe ze światem fizycznym tak, aby zapewniać użytkownikom doświadczenia, jakich jeszcze nie było.

Vision Pro z VisionOS. Twórcy dostają dostęp do narzędzi deweloperskich

Dzięki pakietowi SDK visionOS deweloperzy mogą ujarzmić potencjał Vision Pro i visionOS projektując "przełomowe w skali branży interakcje z aplikacjami z różnych kategorii". A te mają pomóc we wszystkich aspektach naszego życia: od bardziej produktywnej pracy, poprzez rozrywkę, a na komunikacji z bliskimi kończąc. Deweloperzy mogą kreować nowe doświadczenia oparte na przełomowych funkcjach Apple Vision Pro przy użyciu tych samych podstawowych architektur, które znają już z innych platform Apple. Mają do dyspozycji m.in. takie zaawansowane technologie, jak Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit czy TestFlight. Twórcy mogą też sprawdzać swoje aplikacje w nowym symulatorze visionOS. Zapewnia on możliwość wypróbowywania i testowania różnych układów pomieszczeń i warunków oświetleniowych. Apple podkreśla, że każda architektura programistyczna wspiera innowacyjne ułatwienia dostępu, dzięki czemu technologia spatial computing i aplikacje visionOS są dostępne dla wszystkich.

Aplikacje i gry na gogle Vision Pro. Testowanie ich nie będzie takie łatwe

Problem pojawia się w momencie, w którym deweloperzy będą chcieli sprawdzić, jak ich oprogramowanie radzić sobie będzie w warunkach "bojowych" - po założeniu gogli. O ile w przypadku aplikacji dla iPhone'ów, iPadów, czy komputerów Mac nie jest to większym problemem, gdyż oprogramowanie Xcode oferuje specjalny symulator urządzeń, tak w przypadku gogli Vision Pro zadanie to będzie utrudnione. Xcode oferuje teraz narzędzie Reality Composer Pro umożliwia podgląd i przygotowywanie modeli 3D, animacji, obrazów i dźwięków, tak żeby odpowiednio prezentowały się po założeniu gogli działających pod kontrolą systemu VisionOS. Nie da się jednak ukryć, że bez rzeczywistego sprzętu ciężko będzie dopracować aplikacje i gry tak, by spełniły najwyższe wymagania - zarówno samych twórców, jak i Apple. Jest na to pewne rozwiązanie.

W przyszłym miesiącu Apple uruchomi specjalne laboratoria programistyczne. Znajdą się one w Cupertino, Londynie, Monachium, Singapurze, Szanghaju i Tokio i umożliwią deweloperom samodzielne wypróbowanie tworzonych aplikacji dla visionOS. Twórcy bedą mogli też liczyć na pełne wsparcie ze strony inżynierów Apple. Dodatkowo, zespoły programistyczne będą także mogły zgłosić się po pakiety rozwiązań dla deweloperów, które pomogą im w szybkiej budowie, iteracji i testowaniu aplikacji bezpośrednio na urządzeniu Apple Vision Pro - jakie konkretnie? Tego Apple jeszcze nie zdradza. Dowiemy się wszystkiego w najbliższym czasie, gdy pierwsi twórcy będą mieli szansę sprawdzić na własnej skórze jak działają gogle i co oferuje system visionOS.