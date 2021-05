Czy za sprzęty Apple niedługo będziemy płacić Bitcoinami? Mam nadzieję, że nie

Kryptowaluty, a w szczególności Bitcoiny, to ostatnio gorący i drażliwy temat. Po olbrzymim wzroście nastąpił równie wielki spadek, a swoje trzy grosze dołożył do tego Elon Musk, który jednym tweetem jest w stanie zakręcić giełdą jak mu się podoba. Temat jest tym ważniejszy, że wydobywanie kryptowalut zużywa dziś tyle energii co małe państwo, co nie pomaga w walce ze zmianami klimatu. Wisienką na torcie jest tu fakt, że w sieci trwa zażarta walka zwolenników kryptowalut, którzy od lat twierdzą, że „już za chwile, za momencik” cyfrowy pieniądz wyprze ten rzeczywisty, z przeciwnikami, którzy wskazują na to, jak łatwo jest tym rynkiem spekulować i jak niestabilność kursu uniemożliwia realne wykorzystanie Bitcoinów i im pokrewnych do tego celu. Pomiędzy tym wszystkim są firmy, które szukają sposobu na wykorzystanie kryptowaluty. Teraz do tego grona może dołączyć Apple.

„Ile Bitcoinów za iPhone’a?”

Przesłanki do tego, że Apple może interesować się rynkiem kryptowalut są dosyć mocne. Ich źródłem jest ogłoszenie rekrutacyjne umieszczone na stronie firmy, w której szukają osoby na stanowisko „Business Development Manager – Alternative Payments”. W wymogach dotyczących stanowiska zaznaczone jest, że kandydat musi mieć co najmniej 6 lat doświadczenia w sektorze finansowym, szeroką znajomość branży FinTech i co najważniejsze – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w sektorze alternatywnych metod płatności, takich jak portfele cyfrowe, BNPL, Fast Payments, czy właśnie – kryptowaluta.